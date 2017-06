GALERIE FOTO / ACCIDENT SPECTACULOS LA CONSTANŢA. UN ŞOFER BEAT A INTRAT CU BOLIDUL DIRECT ÎN FARMACIE! A ÎNCEPUT SĂ AMENINŢE CĂ ESTE DE LA AMBASADĂ!

1

Vlad Tepes sau Ceausescu ?

Oare pe ce cai sa inbogatit secatura asta care conduce Hummer ? In nici-un caz nu cred ca a transpirat . A furat pana nu a mai putut si acum calca oameni nevinovati , are impresia ca poate sa faca ce vrea. Pacat ca nu mai avem o mana de fier la conducere, care sa inceapa lucrarile la un canal, care sa traverseze Romania de la est la vest si unul de nord la sud. Acolo ar fi locul acestor nesimtiti aroganti, care au impresia ca numai ei exista in aceasta tara.