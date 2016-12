Galerie FOTO. Accident rutier SPECTACULOS, azi noapte, pe bd. Lăpuşneanu

Galerie FOTO. Accident rutier SPECTACULOS, azi noapte, pe bd. Lăpușneanu

Un accident rutier s-a petrecut, azi noapte, în Constanța. În jurul orelor 01.20, C. A. (femeie de 22 ani din mun. Constanța) a condus un autoturism pe str. Dispensarului, dinspre str. Cișmelei și ajungând la intersecția cu bulevardul Alexandru Lăpușneanu nu a respectat semnificația indicatorului „Cedează trecerea”, a pătruns în intersecție și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de C. C.-G. (bărbat de 24 ani din mun. Constanța). În urma impactului, al doilea autoturism a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de B. C. (bărbat de 24 ani din sat M. Kogălniceanu, jud. Constanța), care se afla oprit pe bld. Al. Lăpușneanu pentru a efectua viraj la stânga pe str. Dispensarului.În urma accidentului, șoferul celui de-al doilea autoturism, dar și un tânăr de 19 ani, pasager în cel de-al doilea autoturism au fost transportați la spital, fiind răniți ușor.