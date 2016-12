GALERIE FOTO / Accident rutier GRAV pe A4. ŞAPTE VICTIME, dintre care TREI COPII

1

vai

Pai in cazu asta, jandarmu ala fara pic de creier, cum in ultimu timp ne caracterizam, e un imbecil care si daca se reface l-as bate in cap in fiecare zi a vietii lui. Cat cap sa ai sa intorci pe acolo, si a mai fost un accident anu trecut tot pe centura...si tot grav. Probabil sa nu mai consume benzina pana la ramificatia de Valu lu Traian s-a gandit sa o taie pe acolo inapoi la el la tzara de unde era de bastina. In al 2-lea rand CNADNR trebe dat in judecata ! Stii ca ai tara plina de prosti imbecili, pune frate tabla sa nu mai treaca.