Galerie foto / Accident rutier GRAV în Constanța. Două persoane au fost SPULBERATE pe trecerea de pietoni - UPDATE

2

minte de roman la asta cu ziduri laterale

Bai nerodule, peste tot in tarile civilizate soferii acorda prioritate din momentul in care te apropii de trecere ca si pieton. Si eu conduc zilnic, am un job de asa natura, 8-10 ore din 24 sunt in trafic. De multe ori timpul e la limita in programul meu dar cu toate astea opresc imediat ce vad pietonul in apropierea trecerii, mai ales cand imi vine din dreapta. Multi putoi ca tine ma injura, ca acord prioritate iar ei fierb in spatele meu ca se grabesc sa ajunga la terasa, sau la sala, ca de munca nu poate fi vorba. Chiar acum o saptamana pe aceiasi trecere o pisorcoasa din capitala era sa calce doi pietoni ce traversau mergand pe langa bicicleta. Noroc ca au sarit aia inapoi, deoarece chisorcoasa vorbea la telefon in jeep-ul cumparat prin munca cinstita de taticul. Astept ziua in care legea se va respecta cu adevarat, si cei ca tine vor ramane pietoni sau ani buni dupa gratii. Sunteti niste specimene cu care ma intalnesc zilnic, si dupa ce ca sunteti vinovati mai sunteti si cu gura mare. Ati muncit voi o zi pentru masinuta aia? Stiti voi cat sufera o familie care are un membru din familie implicat in accident, si nu oriunde si oricum ci pe trecerea de pietoni?!

Răspuns la: trecere

Adăugat de : suraj, 14 iunie 2014

trecerile de pietoni trebuiesc dotate cu ziduri laterale , la cum se arunca pitonii pe recere crezand ca sunt zei, dand dovada de o vasta cultura...