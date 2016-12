Gabriel Oprea nu îşi dă demisia: "Deplasarea era făcută în scop profesional"

Gabriel Oprea nu își dă demisia: "Deplasarea era făcută în scop profesional"

Ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a susținut astăzi o conferință de presă și a dat primele declarații în urma accidentului teribil în care un polițist care se afla în coloana oficială a murit.Oprea a precizat că până acum a refuzat să iasă public din repect pentru familia îndurerată a polițistului Bogdan Gigină.Ministrul a subliniat că nu își va da demisia și că deplasarea era făcută în scop profesional, nu personal."Ca urmare a solicitării președintelui aș vrea să fac o scurtă declarație, care nu se referă la aspectele anchetei penale. În seara zilei de 20 octombrie s-a petrecut o tragedie. Polițistul Bogdan Gigină și-a pierdut viața în misiune și nimic din ce spunem nu poate mângâia o familie care trece printr-o astfel de dramă. Din respect pentru familia îndurerată, am ales să nu fac declarații publice după accident sau înaintea înmormântării. Poliția Capitalei a oferit informații despre detalii operative. În ce mă privește am ales să fiu alături de familia lui Bogdan Gigină, să prezint condoleanțe, să nu cedez tentației de a oferi declarații. Am ales să mă sigur că familia lui Bogdan Gigină știe cât de mult regret pierderea acestuia.MAI, prin structurile subordonate, pune la dispoziția Parchetului cu promptitudine toate informațiile solicitate.Accidentul s-a petrecut în timpul unei deplasări în scop profesional. Detaliile au fost deja puse la dispoziția Parchetului.La un moment dat coloana s-a oprit, nu am știut de ce, nu am văzut accidentul, nu am știut că a fost vorba despre un accident. Am văzut doar mașina din față oprită și pe cei doi polițiști alergând. Unul ne-a făcut semn să continuăm deplasarea și mașina mea a pornit de pe loc. Mașina de Poliție și cei doi colegi au rămas acolo. Abia după ce am depășit locul accidentului, am aflat ce s-a aflat.Am solicitat echipajului SMURD să fiu permanent informat.SMURD a ajuns în 3 minute și jumătate.Am făcut tot ce e omenește posibil pentru savarea vieții lui Bogdan. Speculațiile că aș fi încălcat legea sau aș fi utilizat dispozitivul de însoțire nelegal, vă asigur că sunt neîntemeiate.Voi continua să îmi fac datoria, mă voi bate ca întotdeauna pentru drepturile lor.Transmit regretul și compasiunea mea familia lui Bogdan. Cum nimeni nu e mai presus de viață, nimeni nu e mai presus de lege", a declarat Gabriel Oprea.