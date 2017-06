Furturi şi tâlhării pe bandă rulantă, la Constanţa

1

Moarte infractorilor cu intentie!

Unde sunt drepturile la autoaparare? Unde este libertatea politiei si jandarmeriei sa foloseasca armele asa cum se face in SUA? Reintroducerea pedepsei cu moartea pentru crime,chiar si pentru traffic de personae at trebui sa fie serios luata in consideratie,dupa clarificarea legii raspunderii magistratilor. Nu se mai poate,fuge lumea din Romania pe timp de pace, de saracie si de frica infractorilor,mai ceva ca sirienii de bombe si gloante !