„Fugarii“ Constanţei pun pe jar Poliţia Rutieră

1

politia cta a dat materialul asta ca sa-si acopere incompetenta si coruptia in cazul batausilor cu ''biemvieu'' din trafic caroa nu vrea sa le dea numele

AM MAI SPUS- O ,O MARE PARTE DIN POLITIA CTA E VARZA,MAI ALES SECTIILE 3 SI 5 -CELE M CORUPTE Cand am mai scris asta au sarit de fund in sus politaii de la 5 (cat si cei care critica orice scrie cineva)..eu ma intreb,si ca mn s-au intreba t retoric multi,..dati numele unor victime ale unor accidente ,ale unor minori in diferite infractiuni,numele unor MARTORI NEVINOVATI le dati dati in ziar si le faceti publice dar numele unor jegosi si interlopi nu le puteti da? nu e prima ,nici a 100 oara cand pulitia romana e muma cu unii, si ciuma cu altii...din pacate e muma tocmai cu infractorii de multe ori:((