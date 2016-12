Frustrările de pe liniile de cale ferată

Ştire online publicată Vineri, 22 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

„Știți ce greu ne vine, seara, când plecăm de la muncă, noi îngândurați că în orice moment ne putem pierde locurile de muncă, iar țiganii din barăcile de pe strada Munții Tatra dau petreceri cu friptane și băuturi costisitoare? Până la urmă, cine sunt săracii, ei sau noi?“Acestea sunt vorbele unui angajat al Căilor Ferate, pe care l-am întâlnit, la serviciu, în Stația CF Palas. Și el, precum restul salaria-ților Căilor Ferate Constanța, trăiește frustrarea că, după decenii de muncă, riscă să ajungă să îngroașe rândurile șomerilor.Haltă îmbătrânită de vreme, îmbrăcată în haine noiDeși aflată la marginea munici-piului Constanța, halta Palas pare ca desprinsă dintr-o altă lume, nicidecum parte a unui oraș cu pretenții europene! Accesul spre această stație CF este dificil, pe un drum prost pe care doar cunos-cătorii nu-și distrug mașina. Odată ajuns, se înfățișează privirii o gară curată și renovată: a fost montat un gărduleț din fier nou, în apropie-rea peronului, au fost puse pavele, iar sediul haltei a fost zugrăvit.„Toate au fost făcute cu fonduri europene”, ne spun angajații căilor ferate. Recunosc, atât ei, cât și polițiștii, că ar mai fi nevoie și de reabilitarea drumului, astfel încât să nu fie nevoiți să-și repare mași-nile o dată pe an. „Ziua mai este cum mai este, dar noaptea, când mai avem câte o persoană reținută, trebuie chemat un avocat, să fie prezent la audieri. Se alarmează oamenii că nu găsesc halta, ne sună că au ajuns în câmp și nu știu încotro să se îndrepte!”, ne spune și agentul principal Marius Țiței, șeful Postului de Poliție Transporturi Palas.De altfel, în cele câteva cămăruțe ale clădirii își desfășoară activitatea atât angajații Stației CF Palas, dar și polițiștii de la postul cu același nume, cât și o sucursală a Grupului Feroviar Român (societate privată, ce are ca principală activitate transportul feroviar de mărfuri).Semnele că ar mai fi necesare niște investiții se observă imediat: ușile de acces în stație sunt vechi de zeci de ani, iar în interior totul arată bătrânesc.Supărările angajaților CFROamenii sunt supărați: cum să mai fie șefii preocupați de inves-tiții, de alte reparații, când tot ce se aude în ultima perioadă este posi-bilitatea unor noi disponibilizări?! Unii dintre ei lucrează la CF Con-stanța de peste trei decenii și au fost martorii declinului societății.„S-a vrut să fie pusă pe butuci această societate, altfel nu ne explicăm! Cum se poate ca CFR Marfă, care aveau o cifră de afaceri impresionantă, câte transporturi nu se făceau pe zi, să dea oamenii afară pentru că nu mai au de lucru?”, reclamă angajații.Veniturile le sunt micșorate de la lună la lună, dar cine mai îndrăz-nește să ridice glasul…„Luna asta mi-au mai luat 80 de lei din salariu, dar ce poți să faci? Oricum ni se spune mereu că rămânem fără locuri de muncă! Dacă trebuie reparat ceva prin clădirea haltei, noi o facem din banii noștri. Noi am înlocuit becurile, noi am pus perdelele, au dat afară și femeia de serviciu, noi facem și curățenie. Dar ce putem să facem? După 35 de ani de muncă la CFR, unde pot să merg în altă parte? Am copiii mari, nici ei nu se descurcă cu banii, nu pot să stau acasă, să mor de foame”, se plânge unul dintre angajați.„Ei petrec, noi plângem!“Frustrant este și când văd cum „săracii Constanței”, care-și fac veacul în ghetoul încropit acum ani buni pe strada Munții Tatra, la marginea cartierului Palas, petrec cu băuturi fine și grătare, week-end după week-end.„În fiecare sfârșit de săptămână, la barăci este petrecere, cu grătare și bere dintre cele scumpe. Știți ce greu ne vine, seara, când plecăm de la muncă, noi îngândurați că în orice moment ne putem pierde locurile de muncă, iar țiganii dau petreceri cu friptane și băuturi costisitoare? Până la urmă, cine sunt săracii, ei sau noi, căci lumea tot lor le plânge de milă… ”, adaugă revoltat un alt angajat.Părăsim halta pe același drum prăfuit, întortocheat, lăsând în urmă oameni triști și resemnați. În halta liniștită doar ei și țigănușii de la ghetou, veniți să umple sticlele cu apă, se mai văd…Directorul CFR, în vizită la ConstanțaIeri, directorul general al CFR SA, Dimitrios Sophocleous, s-a aflat în vizită în Constanța, unde s-a întâlnit cu reprezentanții Regionalei CF Constanța și cu liderii structurilor sindicale. Constanța a fost a treia la lista regionalelor din țară, urmând ca întâlniri similare să aibă loc în toată țara.„Am purtat discuții cu privire la furturile de pe calea ferată, este nevoie de aproximativ 22 de mi-lioane de lei pe an, pentru asigurarea pazei magistralei Constanța - București, dar încă nu s-a stabilit cine va furniza aceste fonduri. De asemenea, s-a discutat despre negocierea contractului colectiv de muncă, dar până nu se stabilește bugetul, nu putem începe negocierile, cât și despre condițiile de muncă. Am cerut să se reia furnizarea căldurii în spațiile de muncă, având în vedere că se anunță Cod galben”, ne-a declarat Gheorghe Spânu, președintele Sindicatului Liber Mișcare Comercial Dobrogea.