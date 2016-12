Frumoase, graţioase, dar... fatale. Femeile care conduc nave de luptă, mânuiesc arme şi arestează infractori

Frumoase, grațioase, dar... fatale. Femeile care conduc nave de luptă, mânuiesc arme și arestează infractori

Au ales să lucreze într-un mediu ostil și își doresc să urmeze o carieră de succes. Fie că vorbim de armată sau poliție, femeile au reușit să spargă eticheta sexului slab. Au dovedit prin voință și caracter că pot fi cel puțin egale cu bărbații. Au învățat să se descurce în situații limită și să se bazeze doar pe forțele proprii. Vă prezentăm cele mai de succes exemple de femei care au fost înzestrate cu o frumusețe aparte, dar care și-au dezvoltat aptitudini prin care reușesc să se impună în meserii care până nu de mult erau „specialitatea” bărbaților.„De mică voiam să devin militar”Adela are 26 de ani și s-a înscris în anul 2008 la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” cu gândul de a urma o carieră de succes în armată. În familie a avut un exemplu puternic și motivațional, pe tatăl ei. A fost încântată de respectul dat de uniformă și, încă de mică, a știut că o să ajungă aici. Din anul 2013 este comandant Servicii de Luptă, Senzori și Armament la Nava de Sprijin Acțiuni Maritime Constanța 281. „Cel mai important factor în decizia luată a fost reprezentat de uniforma tatălui meu. Pentru mine era o mândrie când eram copil și vedeam că vine la serbări sau ședințe îmbrăcat în militar. De când eram mică voiam să devin militar, nu neapărat pe navă. După ce am mai crescut, am fost la Ziua Porților Deschise, la Ziua Marinei și am pășit efectiv pe o navă, atunci am știut ce vreau să fac. Tata la un moment dat chiar s-a opus. Se gândea că nu este tocmai cel mai potrivit mediu pentru o femeie, că te inhibă. Într-adevăr, este destul de dificil la început, dar dacă te adaptezi este o meserie foarte frumoasă”, a declarat pentru „Cuget Liber”, locotenent Adela Bădârcu. În prezent, 17% din personalul Armatei României este reprezentat de femei, care activează, cu preponderență, în domeniile medicină militară, logistică, comunicații și informatică, financiar-contabil, aviație, infanterie, marină, rachete și artilerie antiaeriană. La nivelul personalului militar, 4,6% sunt femei, iar peste 40% dintre ele iau parte la misiuni NATO, UE, ONU sau OSCE în teatrele de operații din Afganistan, Balcanii de Vest, Republica Democratică Congo, Coasta de Fildeș și Georgia.Luptătoare în trupele speciale, mamă în timpul liberÎntr-un colectiv aproape exclusivist, în care poți ajunge doar prin multă muncă, dedicație și profesionalism, Claudia Rotar a dovedit că sexul slab poate reuși chiar și acolo unde 99% sunt bărbați. Este vorba de Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Române, care de 20 de ani este a doua casă pentru Claudia. În puținul timp liber avut la dispoziție, „doamna de fier” și-a întemeiat o familie solidă și este mama unui adolescent de 18 ani, jucător de rugby. L-a învățat pe tânăr ce înseamnă disciplina și spiritul de echipă, iar acum băiatul aplică ce a învățat pe teren. „Sunt mândră că bărbații din echipă mă consideră colega lor, într-o meserie în care se acționează în echipă, în care trebuie să ai încredere și să te bazezi pe camaradul tău, în fiecare moment. În mijlocul unei structuri de elită a Poliției Române, în timpul unor misiuni speciale, a unor stagii de pregătire cu un specific aparte, a unor trageri cu o multitudine de categorii de armament și a altor activități care derivă din această profesie, mi s-au împlinit, probabil, cele mai frumoase visuri de prințesă războinică ale copilăriei mele”, a declarat Claudia Rotar, polițist în trupele speciale ale Poliției Române.„Pentru o femeie polițist, sănătatea este o valoare!”Diana Simineanu este polițistă, în Constanța, la Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor din cadrul IGPR. Are 36 de ani, însă nu-și arată vârstă datorită exercițiilor fizice pe care le face zilnic. „La 31 de ani, mi-am pus ordine în valorile personale și am conștientizat că sănătatea, pentru mine, este foarte importantă!”, povestește Diana. Conștientizând acest aspect, Diana a acționat din prima zi și a început antrenamentele, după o pauză în practicarea sportului de performanță (baschet și judo). Construind în jurul acestei valori a început schimbarea, astfel s-a reîntors la liceul sportiv pe care îl absolvise cu mulți ani în urmă, pentru a-și obține certificatul de instructor sportiv. A studiat timp de un an, obținând certificarea de instructor de fitness, dar cel mai important este faptul că, în acest răstimp, a înțeles că performanța este determinată de autocontrol și disciplină, fiind similar și în munca de polițist. În acest context, Diana ne recomandă să optăm pentru mișcare, atunci când vrem să ne îmbunătățim starea de spirit și sănătatea și ne oferă suportul ei.