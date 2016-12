Frontierele României, luate cu asalt de africani

Cu ocazia Zilei Poliției de Frontieră, străjerii granițelor țării noastre au făcut bilanțul activității desfășurate în primul semestru al acestui an. Iar când au tras linie, au constatat că numărul infracțiunilor constatate a crescut cu aproximativ 15% față de aceeași perioadă de anului trecut. Creșteri se observă și în ceea ce privește migrația ilegală - care a crescut de două ori și jumătate față de 2011 - și a traficului cu bunuri de contrabandă, mașini furate și țigări. „Dacă în anii trecuți, la frontiera cu Serbia se nu putea vorbi de existența unui fenomen de migrațiune, din ianuarie 2011, fenomenul are un trend ascendent. În primul semestru al 2012, polițiștii de frontieră au reținut la frontiera cu Serbia aproximativ 1.150 de migranți, fiind înregistrată o creștere de nouă ori a numărului de treceri / tentative de trecere a frontierei, comparativ cu anul trecut. De asemenea, începând din acest an, s-a activat fenomenul migrației ilegale la granița cu Republica Moldova. Analizând structura pe naționalități a migranților, se constată că cei mai mulți provin din nordul Africii - Algeria, Tunisia și Maroc”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.