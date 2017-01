Fregata „Regina Maria“, ridicată pe butuci

Fregata Regina Maria a intrat în Șantierul Naval Constanța pentru prima andocare de când se află în slujba Marinei Române. Potrivit oficialilor MApN, cu acest prilej se vor face verificări a părții submersibile ale navei și vor fi evaluate, totodată, și daunele provocate de incidentul naval din 13 august, când ambarcațiunea a lovit cu elicea o stâncă. De aproximativ două săptămâni, mai exact de pe 17 septembrie, Fregata 222 „Regina Maria” se află într-o revizie tehnică generală în Șantierul Naval Constanța. Potrivit purtătorului de cuvânt al Forțelor Navale, cpt-cdor Mugurel Pascu, nava se află la prima andocare de când a intrat în dotarea armatei române, specificând faptul că acest lucru nu are nicio legătură cu incidentul din 13 august. „Fregata era programată la această andocare cu mult timp înainte deoarece în documentația tehnică este prevăzută obligatoriu o astfel de revizie o dată la patru ani. Iar ultima andocare a fost făcută în 2005, în Marea Britanie. Așa că indiferent de incidentul de luna trecută, Fregata Regina Maria tot ar fi intrat în șantier”, ne-a declarat Mugurel Pascu. Cu această ocazie, se vor desfășura lucrări specifice de întreținere a navei și a instalațiilor care se află sub linia de plutire. Se inspectează zonele imerse și toate echipamentele care se află pe fundul fregatei. Totodată, potrivit purtătorului de cuvânt, se va profita de ocazie pentru a se verifica și remedia daunele produse de incidentul din 13 august, când fregata a lovit cu elicea un corp scufundat, cel mai probabil o stâncă, în apropierea portului Tomis. O comisie va stabili în acest caz care va fi procedura de readucere în condiții optime a instalației afectate - reparare sau schimbare. Fregata „Regina Maria” este prevăzută să iasă din șantier în prima decadă a lunii octombrie, după ce vor fi încheiate toate reparațiile și verificările. Potrivit oficialilor Forțelor Navale, această andocare a picat tocmai bine, în condițiile în care, spre sfârșitul lunii octombrie, nava va participa la misiunea Active Endeavour, singura operațiune NATO anti-terorism din Marea Mediterană și Marea Neagră. MApN plătește 400.000 lei pentru asistență tehnică unei firme din Marea Britanie Prima andocare pe pământ românesc a Fregatei Regina Maria este făcută sub asistența tehnică a unei companii englezești „BVT Surface Fleet Ltd.”, cu sediul în Portsmouth, oraș-port în care s-a realizat procesul de predare-primire către armata română a navei. Asistența tehnică va fi contra-cost și va scoate din buzunarul MApN aproape 400.000 lei, fără TVA. De asemenea, pe timpul andocării, Ministerul a încheiat o poliță de asigurare tip CASCO pentru Fregata „Regina Maria” în valoare de 6.723 lei. Contractul de servicii de asigurare tip CASCO maritim pentru Fregata 222 pe timpul reparațiilor pe doc uscat a fost câștigat de Societatea de Asigurare Reasigurare Astra și este valabil între 16 și 30 septembrie.