Fregata „Regina Maria“, în misiune antiteroristă în Marea Mediterană

Fregata „Regina Maria“ a ridicat ieri ancora din portul Constanța pentru a participa, timp de o lună de zile, la misiunea NATO Active Endeavour. La ceremonialul militar de plecare au participat reprezentanți ai Ministerului Apărării, conducerea Forțelor Navale, precum și familiile și prietenii celor 203 marinari aflați la bordul navei. Ieri dimineață, pe o vreme rece și ploioasă, „Regina Maria” a plecat într-o misiune reală a Organizației Nord-Atlantice, pentru care echipajul s-a pregătit tot anul. Începând cu 2005, în fiecare an, România participă la misiunea NATO din Marea Mediterană, Active Endea-vour, iar de data aceasta a venit rândul „Reginei” să poarte tricolorul pe catarg. Nava este așteptată să se întoarcă acasă la începutul lunii decembrie, când își va termina misiunea. Ceremonialul militar de plecare a fost unul obișnuit, fără prea mare fast sau prezențe deosebite pe dana 0 a Portului Constanța. Doar rudele și prietenii celor care vor pleca, precum și câteva zeci de cadre militare au condus și au urat „Vânt bun la pupa!” echipajului de pe fregată. Din partea Ministerului Apărării a fost prezent secretarul de stat pentru armamente Aurel Ionel Lascu, care a trecut în revistă garda de onoare. După intonarea imnului național, un sobor de preoți a oficiat o slujbă religioasă și i-a binecuvântat pe militarii care vor reprezenta România în misiunea NATO. Într-un cadru solemn, comandantul fregatei „Regina Maria” a dat raportul, anunțând că nava și echipajul sunt pregătite pentru plecare, după care s-a alăturat oamenilor săi de la bord. Aflat pentru prima oară în calitate de comandant de navă într-o misiune reală NATO, cpt.- cdor. Valentin Iacoblev ne-a declarat: „Nu este o noutate pentru Forțele Navale această misiune. Este pentru al cincilea an la rând când participăm la operațiunea Active Endeavour. Am parcurs de la începutul anului toate etapele de instrucție, ne-am antrenat și la sfârșitul unei perioade de mentenanță, nava și echipajul sunt pregătite pentru misiune. Activitatea noastră va consta în supravegherea traficului maritim comercial din Marea Mediterană, controlul navelor civile și alte misiuni militare, în funcție de necesități. Ne vom întoarce în decembrie și vă vom povesti atunci cum a fost”. Patru fete la bordul navei La bordul navei se află un echipaj format din 203 persoane, dintre care 18 ofițeri. De aseme-nea, patru fete, doi maiștri militari și doi sergenți angajați, fac parte din echipaj. Tudorința Capinan, sergent angajat, spune că nu are emoții și nici nu îi este teamă de viața pe mare, deși se află pentru prima dată plecată într-o astfel de misiune. „Nu cred că e mai grea și nici mai ușoară viața la bord pentru un militar femeie decât pentru un bărbat. Nu am mai fost plecată, dar sper că va fi bine. Nu îmi e teamă, nu am nici emoții, mai ales că vom fi plecați doar pentru o lună și timpul trece repede. Ne vom descurca”, povestește Tudorița. Și ceilalți marinari s-au arătat încrezători că nu vor întâmpina dificultăți pe mare. „Asta facem de mulți ani, ne-am obișnuit cu viața pe mare. Nu e prima misiune pentru mine, așa că știu ce ne așteaptă acolo. Dar ne-am antrenat și suntem pregătiți. Față de antrenamente va fi ceva mai greu, mai ales că intervine factorul real, însă nu ne sperie”, spune și caporalul Ciprian Dulgheru. Andocare înainte de misiune Pentru a fi complet operațională pentru misiune, nava s-a aflat timp de o lună de zile în Șantierul Naval Constanța. Pe perioada andocării, s-au efectuat lucrări specifice de întreținere a navei și a instalațiilor care se află sub linia de plutire, s-au inspectat zonele imerse și toate echipamentele care se află pe fundul fregatei. Totodată, au fost verificate și remediate daunele produse de incidentul din 13 august, când nava a lovit cu elicea un corp scufundat, cel mai probabil o stâncă, în apropierea portului Tomis. După finalizarea andocării, fregata a ieșit timp de o săptămână în probe pe mare, nava și echipamentul comportându-se normal. A doua participare a „Reginei Maria” la Active Endeavour Operațiunea Active Endeavour reprezintă răspunsul imediat al NATO la atacurile teroriste asupra Statelor Unite de la 11 septembrie 2001, ca urmare a invocării, pentru prima dată în istoria Alianței, a articolului 5. Operațiunea a fost lansată în luna octombrie 2001, cu scopul combaterii terorismului și de a preveni acțiuni teroriste în Marea Mediterană. Navele NATO desfășoară activități de patrulă, monitorizare a traficului naval și control și oferă escortă navelor nemilitare prin strâmtoarea Gibraltar. Din luna aprilie 2003, au fost realizate operațiuni de inspectare a vaselor, pentru a descuraja proliferarea armamentelor și a mișcărilor teroriste. România a participat la opera-țiunea cu fregata „Regele Ferdinand” în perioadele octombrie - decembrie 2005, octombrie - noiembrie 2007 și octombrie - noiembrie 2008, și cu fregata „Regina Maria” în perioada septembrie - noiembrie 2006, octombrie - decembrie 2009. În anul 2006 a fost înregistrată prima participare a Federației Ruse la acțiuni de combatere a terorismului în regiunea Mării Mediterane. În 2007 s-a alăturat și Ucraina în această operațiune. Alți parteneri, precum Albania, Croația, Israel sau Maroc contribuie sau și-au exprimat interesul de a participa la acțiuni. Fregata „Regina Maria” se va întoarce acasă la începutul lunii decembrie.