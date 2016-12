Fregata „Regina Maria“ a plecat în misiune, sub comanda NATO

Lacrimi de tristețe și suspine din partea familiilor. Așa s-a prezentat situația, vineri, la plecarea Fregatei „Regina Maria“din portul Militar Constanța. Fregata și-a început misiunea în operațiunea „Active Endeavour“, în Marea Mediterană.Vineri, fregata „Regina Maria” a plecat în misiune. De pe 1 și până pe 30 octombrie, 224 de militari, printre care și cinci femei, vor participa la operațiunea „Active Endeavour”, sub comanda NATO, în Marea Mediterană. Aceasta este a IV-a participare a navei și a VIII-a a Forțelor Navale Române în cadrul acțiunii de monitorizare a traficului naval și aerian în scopul combaterii traficului ilegal și acțiunilor navale asimetrice.Premierul Victor Ponta, prezent la eveniment„O să-mi fie foarte dor de tati. Eu i-am zis să nu plece”, au fost cuvintele înduioșătoare ale lui Alexandru, un băiețel de numai patru ani care își privește pentru prima oară tatăl plecând în misiune.La ceremonia de plecare a fregatei au participat ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa, șeful Statului Major al Forțelor Navale, Aurel Popa, șeful Statului Major General, Ștefan Dănilă, premierul României, Victor Ponta, dar și veterani, cadre militare în rezervă și în retragere și membri ai familiilor echipajului.„A fost o mare onoare și o mare plăcere să iau parte, în urmă cu câteva săptămâni, la exercițiile pe care militarii le desfășurau în Marea Neagră. Pentru mine a fost o ocazie să mă conving de profesionalismul militarilor români, de capacitatea lor de a îndeplini misiuni importante și din acest motiv am vrut să vin aici și să vă spun că există tot respectul și admirația pentru Forțele Militare românești, pentru militarii noștri care în momente dificile își îndeplinesc cu prisosință și brio sarcinile pe care le primesc. O țară puternică este cea care-și respectă militarii și care are grijă și în moment bune, dar și în cele tragice, așa cum, din păcate, se întâmplă. Vă urez, celor care plecați în misiune, să vă îndepliniți cu brio toate sarcinile, să vă întoarceți sănătoși acasă și de fiecare dată să faceți, așa cum se întâmplă și astăzi cinste țării noastre”, le-a trans-mis premierul Victor Ponta marinarilor militari.Ce fac militarii în misiuneOperația „Active Endeavour” a luat ființă în anul 2001, ca răspuns imediat al NATO la atacurile teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii din 11 septembrie. În cadrul acesteia, navele militare NATO patrulează în Marea Mediterană pentru a monitoriza transporturile de mărfuri și pentru a descuraja activitățile teroriste și traficul ilegal.Fregata „Regina Maria” are un deplasament de 4.900 de tone, lungimea de 148,2 metri, lățimea de 14,75 metri și un pescaj maxim de 6,4 metri. Nava poate dezvolta viteze de până la 30 de noduri și dispune de o autonomie de 4.500 mile marine.„Pentru a patra oară, fregata Regina Maria pleacă într-o misiune internațională sub comandă NATO, într-o zonă periculoasă. Nu este o misiune ușoară și sunt convins că veți îndeplini cu profesionalism și această misiune, având în vedere că militarii români sunt pregătiți profesional, au experiența misiunilor internaționale și sunt convins că vor îndeplini ordinul de misiune și vor reprezenta cu cinste Armata Româ-nă și România. Vă doresc sănătate și, chiar dacă nu este trecut în ordi-nul de misiune, ordon comandantului vostru să vă întoarceți cu toții sănătoși acasă”, a afirmat ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa.