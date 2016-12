FRAUDĂ la BAC / Cu subiectele rezolvate în bancă! ACUZAŢII de MITĂ la un LICEU din MANGALIA

1

...s-a descoperit cumva America?

...Doamne, ce lucruri mari s-au descoperit! ...asemenea practici sunt de mult in examenul de bacalaureat! ...am sa va povestesc acum, o intamplare dintr-un examen: ..se intampla prin '92 sau '93!...am fost numit intr-o comisie sa corectez lucrarile la un obiect...cand am ajuns la scoala deja tezele erau facute...peste o suta de lucrari cu aceleasi greseli, cu acelasi mod de rezolvare a problemei...am facut putin taraboi, insa degeaba...ni s-a explicat ai cui sunt copii care trebuiau sa ia note maxime... a venit pana si presedintele comisiei, ne-a mustrat si ne-a cerut sa ne facem datoria! adica sa corectam! fost incuiati, impreuna cu colegul meu in scoala si ne-am apucat de treaba... a fost simplu pentru ca toate erau la fel, cu mici excepții...si am pus notele si noi, cam aceleași la toata lumea...nu stiu daca s-a strans bani de protocol...noi am primit o farfurie cu cateva fructe (caise)...si nici macar apa....am luat de la grupurile sanitare...poate pentru ca am facut galagie?....noaptea, dupa ce am terminat de corectat, au aparut, nu stim de unde cativa tipi cu un bidon cu vin...sa bem!...Doamne fereste! Am cerut sa vina secretarul comisiei cu cataloagele sa trecem notele, sa vina presedintele sa semneze....si au venit...la ora doua noaptea am terminat si am parasit scoala.....evident, nu am mai fost solicitati in nici o comisie...nici eu, nici colegul!...Nici nu am dorit, ca sa fiu sincer!...cunoscand toate astea, stiind toate magariile care se fac de ani buni la examene, ma mira doar faptul ca acum vede lumea ce se intampla!...parca acum s-ar fi descoperit toate astea....sunt de mult....numai ca nimeni nu a vrut sa le vada, sa le recunoasca...sa si le insuseasca....PS. am mai intrebat in derapta si in stanga cum a fost anul acesta....la fel ca in ceilalti ani....poate anul viitor va veni randul altos scoli sa intre in colimator....acum, ca sa fiu sincer, ma cam indoiesc ca parintii si elevii vare au introdus si cultivat sistemul acesta de relatii sa fie la baza...denunturilor. Imi este teama sa nu fie un fel de paruiala intre profesori....cei care au stat la...masa nasului si cei care nu au avut loc....sau sa se vaneze prin aceste metode functiile in scoli....cine stie?...nimic nu ne mai mira! Pana atunci, ii sfatuiesc pe parinti să aiba mare grija de copii lor, iar cei mici, des este vacanta, sa mai puna mana pe o carte de lectura, macar....la noi nu se poate lua bacul si cu cativa arginti....dar daca veti merge sa lucrati in alta parte, in alta tara, la alte scoli, chiar trebuie sa invatati....acolo nu este ca la noi,,,,nici scoala, nici munca....toate sunt treburi serioase....