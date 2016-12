Fraţii BECALI şi BORCEA "se mută" LA POARTA ALBĂ / De ce au preferat să se predea la CONSTANŢA

5

e ciudat

Mitica si Sandu scapa, desi ei smintaneau toate afacerile, dar adversarii lor cad. Ba si omul lor, Piturca e condamnat cu suspendare, dar Gica Popesscu ia mai mult decat cere procurorul de instanta (cine a mai patit asa ceva, mai ales ca instanta nu a descoperit fapte noi de ce era in rechizitoriu...?). Iar MM Stoica... este condamnat cu puscarie, desi fapta lui nu mai exista in noul C.P. Un deja-vu? Parca si Gigi Becali a fost condamnat pentru o fapta care nu exista in C.P. si nici in asta nou nu e. (Valiza.) In acelasi timp, Voiculescu, care pierduse fondul si recursul, are drept la apel, care in noul C.p. p. nu mai exista... Ei? S-a corectat ceva in justitia noastra? Oricum, cei de la Mititica stiu cine i-a turnat! Poate ca vom asista la noi dosare deschise de acum inainte...