Fotograf amator acuzat că a supus patru copile la perversiuni sexuale

3

analiza...

nu tin nici cu stanga nici cu dreapta ---1 sorin P ---a gresit --cand a luat fetele in casa --- problema si intrebarea mea este de ce tocmasi dupa un an fac aceste fetisoare reclamatie ---sa intelegem ca un an de zile le-a placut ce au facut --si dupaun an s-au plictisit----? o intrebare ptr procurori---si un raspuns ---s-au parintii fetelor s-au gandit ca ar avea ce sa jumuleasca --tinand cont ca Sorin se trage dintr-o familie destul de buna --- eu le-as duce si pe ele intr-un centru de reeducare ---si pe parintii fetelor i-as amenda ptr lipsa de responsabilitate ---nici un parinte ---nu exista ---sa nu isi de-a seama inca de la inceputul acelui an ---ca se intampla ceva cu fata lui ---doar parintii fara simt de responsabilitate --- sincera sa fiu --nu as crede in povesti ieftine de doi lei spuse de niste fetite care cred ca singure ii dade-au tarcoale lui Sorin ---cu japca in nici un caz nu le-a bagat in casa nu este genul lui ---partea proasta ca belelele le trage doar el ---dar distractia timp de un an a fost cu acordul partilor ---si cu asta am incheiat ----ps ---filme porno ---s-au ce dracu mai avea in laptop ---toti prosti si toti intelectualii descarca asa ceva ---sa nu spuneti ca nu e adevarat ---sa fim seriosi-