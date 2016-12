Fostul viceprimar din Tuzla, Marian Sărăcilă, şi fiul său, trimişi în judecată

2

dosar fabricat la comanda

Sigur este un dosar fabricat la comanda, de altfel Micu se lauda prin Tuzla ca o sa-i faca un flagrant lui Saracila, urmarind cand se urca beat la volan, si uite ca i-a reusit. Incredibil frate...a urmarit cu masina un motociclist pe sosea (nu in camp deschis). Am incercat si eu asta dar sincer nu m-am putut tine dupa un motociclist ca am doar doua benzi iar motociclistul ma evita si pe contrasens, si pe marginea soselei. Saracila asta a reusit o perormanta, mai ales ca era si beat cum zic motociclistii. De ce si-au retras acuzatiile? E cusuta cu ata rau de tot. Scopul e altul, se vede.