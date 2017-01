Fostul SRI-ist acuzat de tentativă la tâlhărie are voie să părăsească localitatea

Magistrații de la Tribunalul Constanța l-au audiat pe Iulian Gherasim, de 30 de ani, fost maistru militar în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI) - Serviciul Teritorial Tulcea, care a fost condamnat de instanța de fond, respectiv Judecătoria Constanța, la doi ani de închisoare cu executare, pentru comiterea infracțiunii de tentativă la tâlhărie. Gherasim a povestit în fața judecătorilor cu o sinceritate debordantă ce l-a determinat să comită fapta. Mai mult decât atât, față de alți inculpați care au apărut în fața instanțelor de judecată pentru fapte mult mai grave, el a transmis un mesaj emoționant judecătorilor și justițiabililor, convingând asistența că nu are „profilul” omului periculos, care trebuie să stea după gratii pentru a se îndrepta. „Am fost arestat preventiv două luni și 10 zile, perioadă în care am putut constata că fapta mea a fost o greșeală. După punerea în libertate, am considerat că este corect să-mi dau demisia de la locul meu de muncă, lucru pe care l-am făcut. Mi-am găsit un alt serviciu, care îmi permite să îmi întrețin familia. Trebuie să spun că am comis fapta într-o perioadă în care acumulasem tensiuni psihologice foarte mari, deoarece aveam niște datorii foarte mari. Greșeala mea a fost că nu am discutat cu persoanele care mă puteau îndruma corect, am ținut problemele doar pentru mine. Am ajuns la concluzia că astfel de fapte, ca cea comisă de mine, nu ar trebui comise indiferent de motiv” - a spus Gherasim completului de judecată. Alături de Gherasim s-a aflat atât soția, cât și fetița, de doar câțiva anișori. Inculpatul a recunoscut că în toată această perioadă familia i-a fost alături și datorită lor a fost capabil să treacă peste această încercare. Totodată, el știe câtă suferință le-a provocat prin fapta sa și, mai ales din prisma asta, regretă fapta comisă. Avocatul lui Iulian Gherasim, Cătălin Filișan, a solicitat instanței de judecată să înlocuiască măsura preventivă de a nu părăsi localitatea cu cea de a nu părăsi țara, mai ales că noul serviciu pe care îl are inculpatul necesită deplasarea în alte localități. Instanța de judecată a admis cererea înaintată, astfel că Iulian Gherasim poate părăsi localitatea. Potrivit rechizitoriului, în cursul zilei de 12 februarie, angajata unei case de schimb valutar din Constanța a fost amenințată cu pistolul de un individ, care a pătruns în agenție și i-a cerut să-i dea toți banii din încasări. Deși agresorul avea pistolul îndreptat spre ea, femeia nu s-a pierdut cu firea și a acționat butonul de panică. În câteva secunde, un echipaj al unei firme de pază a sosit la fața locului reușind să-l captureze pe atacator împreună cu polițiștii. Inițial, individul a opus rezistență refuzând să predea pistolul cu aer comprimat pe care îl avea în mână, însă în cele din urmă a fost imobilizat de polițiști.