Fostul şef al Poliţiei Transporturi Feroviare Medgidia, condamnat pentru că a dat foc propriei locuinţe

Fostul șef al Poliției Transporturi Feroviare Medgidia, condamnat pentru că a dat foc propriei locuințe

Magistrații de la Judecătoria Medgidia au dispus condamnarea la un an de închisoare cu suspendare condiționată a fostului șef al Poliției Transporturi Feroviare din Medgidia, Constantin Simion, judecat pentru comiterea infracțiunii de distrugere prin incendiere. Judecătorii au stabilit și un termen de încercare de trei ani, perioadă în care fostul om al legii nu are voie să calce strâmb, altfel el va ajunge după gratii, justiția având dreptul atunci să-i transforme pedeapsa cu suspendare condiționată în pedeapsă cu închisoarea cu executare. Sentința nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Tribunalul Constanța. Amintim că procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia l-au trims în judecată pe Constantin Simion, fostul șef al Poliției Transporturi Feroviare din Medgidia, sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere prin incendiere. Evenimentul în urma căruia el a ajuns să aibă dosar penal și să fie anchetat ca orice alt răufăcător a avut loc pe data de 5 decembrie 2009. În urma cercetărilor efectuate, procurorii au stabilit că, pe fondul unei stări tensionale din familie, Constantin Siminon a început să se certe cu soția sa, reproșându-i că ar avea o relație extraconjugală. În urma discuțiilor aprinse, bărbatul și-a lovit de mai multe ori nevasta, după care a plecat de acasă. În aceeași zi, în jurul orei 16, Constantin s-a întors acasă, a pus toate hainele soției în pat, le-a stropit cu benzină apoi le-a dat foc și a fugit. Totodată, fostul șef de poliție a luat toate bunurile care îi aparțineau și le-a dus în mașină pentru a nu fi distruse de flăcări. În urma incendiului, apartamentul a fost distrus în totalitate, iar structura clădirii a fost și ea afectată în urma exploziei unei butelii. Mai mult, un autoturism parcat în apropierea blocului a fost și el avariat după ce suflul exploziei a desprins mai multe bucăți de beton din marginea balconului. Cercetările efectuate de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ au arătat că focul a fost pus intenționat. Procurorii au declarat că acest gest al suspectului este extrem de periculos atât prin modalitatea în care a acționat, dar și prin pagubele pe care le-a produs. În ciuda probelor prezentate, Constantin Simion a declarat că este nevinovat și că a provocat incendiul din greșeală, el vrând să-și pună capăt zilelor.