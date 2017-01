Fostul şef al Poliţiei Transporturi Constanţa, Ioan Bucur, susţine că e nevinovat

Judecat pentru luare de mită

Fostul șef al Poliției Transporturi Constanța, Ioan Bucur, susține că e nevinovat

Sala de judecată a Curții de Apel Constanța s-a umplut ieri de polițiștii veniți să asiste la procesul fostului șef al Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța din cadrul IGPR - Direcția Poliției Transporturi, comisarul șef Ioan Bucur. El a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Înainte de începerea audierilor, judecătorul Viorica Costea a respins cererea apărării de a-l judeca pe Bucur în ședință secretă. De asemenea, a fost respinsă și cererea de restituire la procurori a dosarului pentru încălcarea dreptului la apărare. Actul de inculpare Potrivit rechizitoriului, la data de 3 septembrie 2007, Bucur a pretins de la comisarul Adrian Feraru, subalternul său, suma de 1000 de euro, pentru a-i înlesni aplicarea unei sancțiuni disciplinare mai ușoare. Sancțiunea consta, de fapt, în amânarea promovării în gradul profesional următor sau funcții superioare, pe o perioadă de un an. Comisarul Adrian Feraru era cercetat disciplinar în urma apariției într-un săptămânal a unui articol în care se făcea cunoscut că ar fi încercat să o determine pe reprezentanta unei societăți comerciale, care reclamase o posibilă infracțiune, să intre în relații de afaceri cu o persoană recomandată de el. Feraru afirmase despre persoana recomandată că ar fi finul unui ofițer de poliție din cadrul IPJ Constanța - Serviciul Poliției Rutiere. Mai precis, afacerea urma a se derula prin intermediul unui interpus, de către locțiitorul șefului Biroului Poliției Rutiere Constanța, Gheorghe Buzescu, în schimbul soluționării unui furt petrecut pe data de 20 iunie în Portul Constanța. Anchetatorii au reținut că Bucur s-a preocupat de desemnarea în compunerea Consiliului de dis-ciplină a unor persoane care să fie de acord cu aplicarea unei sancțiuni disciplinare favorabile lui Feraru, sancțiune prevăzută în Legea 360/2002 privind Statului polițistului. Mai mult decât atât, Bucur l-a sfătuit pe Feraru în legătură cu atitudinea pe care urma să o adopte în fața Consiliului. La data de 6 septembrie 2007, comisarul șef Ioan Bucur a fost prins în flagrant delict după ce a primit de la Feraru suma de 1.000 euro. La aceeași dată, procurorii au dispus prin ordonanță reținerea lui Bucur pe o perioadă de 24 de ore, iar la data de 7 septembrie 2007, Curtea de Apel București - Secția I Penală a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 29 de zile a polițistului. „Nu am pretins de la Feraru suma de 1.000 de euro” La fel ca și pe parcursul urmăririi penale, comisarul Ioan Bucur a susținut că cei 1.000 de euro reprezentau un împrumut pe care-l acordase lui Feraru și care, în momentul respectiv, îi era returnat. „Nu am pretins de la Feraru suma de 1.000 de euro pentru a-i aplica o sancțiune favorabilă acestuia”, a declarat Bucur. El a spus că sunt bani pe care i-a împrumutat lui Feraru în iulie 2007 și care îi erau necesari acestuia pentru finalizarea finisajelor la vila de la Poiana. De altfel, el a mai spus că era un obicei ca între colegi să se facă diverse împrumuturi de bani. Bucur i-ar fi cerut lui Feraru „să contacteze doi sponsori și să fie cash” Bucur a declarat că a fost bulversat de gestul lui Feraru de a-l denunța. Ulterior, a găsit o explicație în momentul în care purtătorul de cuvânt al Inspectoratul General l-a sunat și a întrebat care este evoluția do-sarului penal de la DNA întocmit pe numele lui Feraru. Bucur a declarat că este vorba de o înscenare și că Feraru s-a folosit de numele lui pentru a beneficia de prevederile legii, în situația în care va transmite și numele unui alt făptuitor. Tot ieri, instanța l-a audiat și pe denunțătorul lui Bucur, Adrian Feraru. El a declarat că, la un moment dat, Bucur i-ar fi cerut un contraserviciu: să-l ajute în legătură cu modul în care vor fi întocmite anumite chestionare de polițiști în legătură managementul secției și să intervină pe lângă directorul unui cotidian local pentru a nu mai scrie despre furturile din Portul Constanța. Feraru a mai susținut că, în schimbul unei sancțiuni favorabile, Bucur i-a cerut „să contacteze doi sponsori și să fie cash”. Datele legate de suma de bani i-au fost transmise ulterior în alte discuții purtate de cei doi. Adrian Feraru a mai declarat că în momentul în care a făcut denunțul nu s-a gândit la o diminuare a unei eventuale pedepse în dosarul penal în care este cercetat pentru trafic de influență. Bucur, susținut de polițiști Alți trei martori au făcut depoziții la termenul de ieri. Este vorba de polițiștii Corneliu Tănase, Claudiu Bucur și șeful Poliției Port, Remulus Lăzăroaie. Prin decla-rațiile date, ei l-au susținut pe Ioan Bucur și au spus că nu poate fi vorba de mită pretinsă de la Feraru și că este vorba de o înscenare pusă la cale în defavoarea lui Bucur. Avocatul Apostol Armeanu a propus mai multe probe în apărarea clientului său, cum ar fi acte în circumstanțiere, copia procesului verbal de desemnare a comisiei de disciplină și relații cu privire la stadiul dosarului de trafic de influență în care este cercetat Adrian Feraru. Luni, Curtea de Apel Constanța urmează a se pronunța asupra cererii de liberare provizorie sub control judiciar formulată pentru Ioan Bucur.