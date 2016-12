Fostul şef al OPC Constanţa, un an şi jumătate după gratii

Fostul șef al OPC Constanța, un an și jumătate după gratii

Magistrații Curții de Apel Con-'stanța au finalizat cercetarea judecătorească și au dat sentința în cazul lui Mihai Perifan, fostul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, și a complicelui său Damu Fudulea, inspector în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) - Direcția Generală Antifraudă, detașat ca specialist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.Mihai Perifan este acuzat de comiterea infracțiunii de dare de mită, iar Damu Fudulea de folosire, în orice mod, de informații ce nu sunt destinate publicității.Judecătorii l-au condamnat pe Perifan la un an și jumătate de închisoare cu executare. În ceea ce îl privește pe complicele său, magistrații au menținut decizia colegilor din cadrul Tribunalului Constanța, respectiv ca acesta să fie condamnat la un an cu suspendare.„Suspendă condiționat exe-cutarea pedepsei sub supra-veghere pe un termen de trei ani. Impune condamnatului să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare pro-fesională, să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții comunitare. Pe par-cursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din mun. Constanța sau în cadrul Că-minului pentru Persoane Vârstnice din mun. Constanța, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, inculpatul nu poate presta această muncă, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare”, se arată în soluția pe scurt a magistraților.Potrivit procurorilor DNA, Perifan a încercat să intervină pentru un apropiat de-al său care avea un dosar penal la poliție și i-ar fi oferit unui om al legii 15.000 de euro. Banii erau pentru ca un subordonat al ofițerului să dea o soluție favorabilă în dosarul respectiv. În demersul său pentru a ajunge la ofițer și pentru a afla stadiul dosarului, Perifan fost ajutat de Fudulea.