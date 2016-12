Fostul şef al "mascaţilor" îi antrenează pe poliţiştii locali. "Nu poţi să ai 150 de kilograme şi apoi să aperi cetăţeanul"

7

pentru Jandarm

Da frate, Moraru mi-a fost sef. Ar trebui clonat pentru ca este f f f bun. Ne-a invatat tactica adevarata si Constanta il iubeste. Astia care comenteaza aiurea sunt niste lasi care se ascund in cires si habar nu au ce inseamna un profesionist. In afara de comentarii de la infractori, lumea il iubeste. Am aflat ca nu are cont de Facebook si atat de nenorociti sunt unii ca i-au facut cont de Facebook. Asta este. A demonstrat ca este foarte bun omul si la olimpiade tactice DIAS-ul a luat mereu in primii 3 din Romania. Sau primii 5, nu sunt foarte sigur.