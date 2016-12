Fostul şef al IPJ, Valentin Burlacu, audiat în dosarul primarului Nicolae Matei

Fostul șef al IPJ, Valentin Burlacu, audiat în dosarul primarului Nicolae Matei

Tensiune și agitație mare în sala de judecată a Tribunalului Constanța. Ieri, fostul șef al Inspectoratului de Poliție Județean, Valentin Burlacu, a fost audiat în dosarul în care fostul edil al Năvodariului, Nicolae Matei, este cercetat pentru dare de mită.Fostul șef al IPJ Constanța, Valentin Burlacu, a fost audiat, ieri, în dosarul în care fostul primar al localității Năvodari, Nicolae Matei, este cercetat în stare de arest pentru dare de mită. Practic, acesta este acuzat că i-a solicitat lui Valentin Burlacu să-i ofere protecție în anchetele penale care-l vizau și să intervină în acestea, pe care Nicolae Matei le considera oricum abuzive, nejustificate și motivate politic. În schimb, pentru „prietenia” strâns legată, lui Burlacu i s-ar fi promis o recompensă, adică două loturi de teren, situate în Năvodari.„Mi-a spus să intervin în dosare și mi-a făcut cu ochiul“„În luna septembrie am avut o discuție în contradictoriu cu Matei. Mi-a reproșat că urmăresc înlăturarea lui de pe scena politică, în sensul că eu aș fi instrumentul unor oameni politici influenți. I-am răspuns că nu este cazul de așa ceva. În opinia lui, eu aveam mai multe posibilități de a-l ajuta, adică puteam da o dispoziție în stoparea anchetelor sau să tergiversez soluționarea cazurilor. Atunci mi-a reproșat că a fost controlat de mai multe ori de polițiști pe care, în opinia lui, i-am trimis eu. De asemenea, mi-a atras atenția că are o anumită poziție și nu se poate face de râs. I-am explicat că polițiștii au fost trimiși la dispoziția procurorului, nicidecum a mea. Mai mult, l-am atenționat că deși are în lucru la IPJ 28 de dosare penale, multe dintre ele au fost demarate înainte să vin eu. I-am spus că voi cere o analiză a dosarelor, ca să vadă că lucrurile sunt reale. În acel moment, Nicolae Matei mi-a făcut cu ochiul, lăsându-mă să înțeleg că dacă îi voi aranja dosarele îmi va fi și mie bine. Practic, mi-a cerut să intervin, iar eu i-am explicat că sunt șef la IPJ și nu am posibilitatea să fac acest lucru și că aceste dosare sunt supravegheate direct de procuror. N-a vrut să înțeleagă și mi-a spus că tocmai, eu sunt șef, iar dacă eu dau un ordin trebuie să se facă cum vreau eu. Atunci am solicitat o analiză a acelor 28 de dosare, însă am cerut-o pentru a o prezenta celor de la DNA”, a declarat Valentin Burlacu.