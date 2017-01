Fostul primar Nicolae Matei, acuzaţii dure de după gratii

Fostul primar Nicolae Matei, acuzații dure de după gratii

Duminică, 05 Iunie 2016

Fostul primar al orașului Nicolae Matei se află, în prezent, închis la Penitenciarul Poarta Albă, secția exterioară Valu lui Traian, după ce a fost condamnat în februarie la un an și șase luni de închisoare cu executare pentru dare de mită.Fostul edil acuză însă că este ținut abuziv în închisoare, cu 4 luni peste „data propozabilă de eliberare condiționată”. Printr-un comunicat de presă, Nicolae Matei susține că îndeplinește toate condițiile de eliberare condiționată conform legislației în vigoare. „Se pare că măsura reținerii sale, are ca explicație împiedicarea lui Nicolae Matei de a mai candida la o funcție în administrația publică locală, în contextul în care acesta nu are o altă pedeapsă complementară.Reamintim că în data de 11 mai 2016, Judecătoria Medgidia a admis cererea de eliberare condiționată a lui Nicolae Matei. Procurorii DNA au făcut recurs, însă, nici până la această dată nu s-a stabilit termenul de judecare a recursului. În prezent, fostul primar al orașului Năvodari a depășit cu patru luni termenul prepozabil de eliberare condiționată”, se arată în comunicatul de presă trimis de reprezentanții fostului primar din Năvodari.Totodată, Nicolae Matei reclamă „tortura fizică și psihică” la care este supus în închisoare, menționând că este scos la muncă în câmp deși are probleme de sănătate.