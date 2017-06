Fostul președinte al FRF Mircea Sandu, urmărit penal pentru delapidare și spălare de bani

Fostul președinte al Federației Române de Fotbal (FRF) Mircea Sandu a fost pus sub urmărire penală de DIICOT pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani, în legătură cu un contract privind construcția unui centru de fotbal în Buftea.În același dosar, au fost puși sub acuzare Bogdan Petculescu, Ziv-Asher Tetelman și Puiu Tetelman.Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2009 — 2010, Mircea Sandu a inițiat și constituit împreună cu suspecții Bogdan Petculescu, Ziv-Asher Tetelman și Puiu Tetelman un grup infracțional organizat, care a avut ca scop însușirea din patrimoniul Federației Române de Fotbal a sumei de 740.000 euro, provenită din încheierea unui contract de execuție lucrări având ca obiect construcția unui centru de fotbal pe raza localității Buftea, județul Ilfov."În vederea atingerii scopului infracțional, a fost creat un circuit fictiv prin intermediul căruia au fost încheiate succesiv contracte de antrepriză și subantrepriză între mai multe societăți comerciale controlate de către membrii grupului infracțional, prin intermediul cărora au fost transferate sumele de bani provenite din contractele încheiate cu Federația Română de Fotbal. O parte din aceste sume au revenit ulterior membrilor grupării infracționale disimulate sub forma — restituire împrumut asociat, dividende", spun procurorii.