Fostul poliţist Nucu, de la Techirghiol, deferit justiţiei pentru trafic cu monede şi icoane de patrimoniu

Fostul polițist Nucu, de la Techirghiol, deferit justiției pentru trafic cu monede și icoane de patrimoniu

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au dispus trimiterea în judecată a fostului polițist Iulian Iliuță Nucu, fost agent șef adjunct în cadrul Poliției Techirghiol, într-un nou dosar, în care este acuzat de comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri, sustragere sau distrugere de înscrisuri, reținerea sau distrugerea de înscrisuri și favorizarea infractorului. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, la data de 28 ianuarie 2009, Nucu, la acel moment agent șef adjunct în cadrul Poliției orașului Techirghiol, a vândut în mod clandestin, unei persoane fizice, în parcarea hypermarketului Selgros, din satul Lazu, comuna Agigea, mai multe bunuri care ar face parte din patrimoniul cultural național. În urma percheziției domiciliare efectuate acasă la polițist au fost descoperite mai multe înscrisuri care aparțin Poliției Negru Vodă și respectiv Poliției Techirghiol, și care au fost sustrase de Nucu din unitățile de poliție amintite. De asemenea, au mai fost descoperite mai multe plângeri, formulate de locuitori ai orașului Techirghiol, prin care era semnalată comiterea mai multor infracțiuni, precum și declarații olografe date de diferite persoane în legătură cu plângeri penale. Toate aceste înscrisuri, spun procurorii, se găseau la domiciliul polițistului și nu la sediul Poliției sau al Parchetului, așa cum era firesc, nefiind înain-tate de acesta organelor compe-tente de soluționare. Printre declarațiile descoperite acasă la Nucu, a fost descoperită și una, olografă, a lui Gabriel Ni-colae, prin care acesta arată că, la data de 9.11.2008, a condus un autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, fiind implicat într-un accident rutier. Polițistul Nucu nu a constatat fapta amintită printr-un proces-verbal și nici nu a anunțat organele Poliției Rutiere și nici cele judiciare de la Poliția Techirghiol. Icoane și monede de patrimoniu contra sumei de 10.000 de euro La data de 26 ianuarie 2009, organele de urmărire penală s-au sesizat cu privire la faptul că două persoane, dintre care una a fost identificată ca fiind chiar polițistul Nucu, ofereau spre vânzare în mod clandestin, către diverse persoane fizice, mai multe bunuri care se pare că aparțin patrimoniului cultural național. La două zile distanță, respectiv 28 ianuarie, Nucu a fost prins în flagrant în parcarea hypermarketului Selgros, la scurt timp după ce vânduse unui investigator sub acoperire bunurile respective contra sumei de 10.000 de euro. La momentul respectiv, asupra lui Nucu au fost descoperite mai multe icoane și monede, despre care el a spus că i-ar fi fost încredințate spre vânzare de către un cunoscut pe care îl știe sub numele de „Giani”. Icoanele au fost prezentate unui expert, care a concluzionat că acestea ar putea face parte din categoria „fond” a patrimoniului cultural național, apreciind totodată că se impune expertizarea lor de către personalul specializat. Și monedele (cea mai veche, un denar de argint emis de împăratul Traian, în secolul al doilea) au fost prezentate, de ase-menea, unor experți, care au concluzionat că acestea se încadrează în categoria „fond” a patrimoniului cultural național. Așa se face că anchetatorii au dispus efectuarea a două constatări tehnico-științifice muzeografice asupra icoanelor și monedelor, care până la momentul trimiterii în judecată nu au fost finalizate și depuse la dosarul cauzei. Persoana indicată de Nucu sub numele „Giani” a fost identificată ca fiind Eugen Gogoi, care a declarat că nu a încredințat bunurile respective lui Nucu, ci i le-a vândut, fără a cunoaște valoarea sau importanța lor. Dosarele penale l-au lăsat șomer Procurorii spun că toate plângerile și petițiile au fost înregistrate la Poliția din Techirghiol, prin urmare ele ar fi trebuit să se afle în custodia Poliției și nu acasă la agentul de poliție. Nucu s-a apărat spunând că le-a luat acasă pentru că spațiul destinat păstrării lor, respectiv fișetul personal, era impropriu păstrării și nu se încuia. Toate acestea sunt combătute de procesul-verbal de cercetare la fața locului, în care anchetatorii au consemnat că existau toate condițiile de securitate la postul de poliție pentru a ține documentele de serviciu. Amintim că polițistul Nucu nu este la primul conflict cu legea penală. El a mai fost trimis în judecată, la data de 18 mai 2009, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 3.500 de lei și 20 de litri de palincă de la un localnic căruia îi promisese că îl va scăpa de un dosar penal. Fostul polițist, de 35 de ani, divorțat, absolvent a 12 clase și a Școlii de Subofițeri de Poliție Vasile Lascăr, nu mai are, în prezent, un loc de muncă, „ocupația” lui principală fiind prezentarea la fiecare termen de judecată, la Judecătoria și Tribunalul Constanța. La data de 16 octombrie, la Judecătoria Constanța, a avut loc primul termen de judecată în acest proaspăt dosar, dar din cauză că s-a înregistrat lipsă de procedură magistrații au acordat un nou termen de judecată, pentru20 noiembrie.