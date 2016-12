Fostul poliţist Dorobanţu, judecat că şi-a omorât bunicul, făcea legea în casă cu pumnul

Potrivit propriilor mătuși

Fostul polițist Dorobanțu, judecat că și-a omorât bunicul, făcea legea în casă cu pumnul

Magistrații constănțeni au audiat, ieri, mai mulți martori în dosarul în care fostul polițist Adrian Dorobanțu, în vârstă de 38 de ani, este judecat, în stare de arest preventiv, pentru că și-a omorât în bătaie bunicul. Mărturiile mătușilor, în special, au scos la iveală temperamentul dificil al bărbatului și faptul că excesele sale de violență, la care cădeau victime mereu cei doi bunici, erau tot mai dese în ultima vreme. Cu toate acestea, bunica l-a protejat mereu pe nepot, iar toate plângerile pe care vecinii le făceau la Poliție se loveau întotdeauna de înverșunarea cu care ea nega vreo bătaie din partea lui, bătrâna preferând să spună că a căzut pe scări, nicidecum că a fost altoită de băiatul fiicei pe care l-a crescut de mic. Judecătorii au reușit, ieri, să creioneze, pe baza declarațiilor martorilor, atmosfera existentă în familia soților Udriște (bunicii lui Adrian Dorobanțu), cea în care, în toamna anului trecut, s-a produs apogeul unor tensiuni și scandaluri care durau de ani buni. Deznodământul, tragic pentru toată lumea - bunicul omorât de nepot, nu poate decât să cutremure pe oricine, dar în primul rând pe rudele celor doi, care, în mare parte, se aflau ieri în sala de judecată, venite să asiste la proces. În doliu, mama inculpatului și fiica victimei, a stat în a doua bancă. Tatăl, de care femeia a divorțat de ani buni, la fel. Toți mistuiți de durerea pierderii unei rude atât de apropiate și de faptul că un tânăr, care avea viitorul în față, care făcuse o școală și ajunsese nu altceva decât polițist, deci, teoretic, ar fi trebuit să fie un exemplu pentru societate, a comis o faptă atât de gravă și condamnabilă în primul rând din punct de vedere moral și mai apoi de legea lumească. Dorobanțu s-a întors împotriva propriului sânge cu o brutalitate și cruzime ieșite din comun, în locul recunoștinței de care ar fi trebuit să dea dovadă pentru tot sacrificiul bunicilor care au făcut imposibilul pentru ca el să urmeze o școală și să facă ceva cu viața lui. „Nu mai da, mă!“ - striga disperat bătrânul Victoria Orășanu, mătușa lui Dorobanțu, în vârstă de 88 de ani, a spus că victima, respectiv Dumitru Udriște, cumnatul ei, nu consuma băuturi alcoolice, „era un om bun, un om puternic, unde-l trimiteai acolo se ducea”. În ceea ce privea scandalurile din casă, deși locuia în același apartament cu familia Udriște și nepotul ei, femeia a spus că nu știe de la ce porneau, sora ei, respectiv bunica inculpatului, fiind mereu foarte secretoasă. Cea de-a doua mătușă a lui Adrian Dorobanțu, Maria Orășanu, a spus că obișnuia să o viziteze destul de des pe sora sa, Victoria Orășanu, mai ales că aceasta a avut un picior fracturat și a trebuit să stea cu ea șapte luni. „Udriște Ioana, fostul cumnat și inculpatul locuiau în apartamentul surorii mele, toți trei în aceeași cameră. Au existat scandaluri foarte des, mai mult în ultimul timp” - a spus femeia. De teamă însă, cele două surori nu se băgau atunci când în camera alăturată era scandal. Maria Orășanu a spus însă: „În timp ce eu am locuit acolo, l-am auzit pe cumnatul meu strigând: «Nu mai da, mă!» și pe sora mea țipând… Venea uneori sora mea la mine plângând, și inculpatul făcea la fel, încât nu știai pe cine să mai crezi”. Dorobanțu i s-ar fi plâns femeii, spunându-i: „N-am mamă, n-am tată, bunica mă blesteamă…” și plângea. Aceasta din urmă se auzea din camera alăturată cum, întradevăr, îl blestema, după ce era bătută. „Noi stăteam în cameră. Ne era frică să nu se răzbune și pe noi! Vecinii dădeau telefon la Poliție. Noi nu am făcut niciodată asta… Numai că sora mea, Udriște Ioana, îl apăra mereu, spunea că nu a fost bătută de nepot, ci că a căzut pe scări. Nici cumnatul meu nu cădea… Știu că erau bătuți mereu. Îi vedeam plini de sânge, pe cumnatul meu cu hainele rupte…” - a povestit bătrâna judecătorilor. Sătulă să îndure atâtea bătăi de la nepot, Ioana Udriște s-ar fi scăpat o singură dată și ar fi recunoscut polițiștilor comportamentul violent al polițistului, la acea vreme, Adrian Dorobanțu, spunând: „Să plece! Că nici mama lui nu-l vrea!”. Atunci a fost amendat, dar contravaloarea amenzii a fost plătită tot de bunici… Polițiștii au prevăzut deznodământul Mai mult decât atât, poate că tragedia ar fi putut fi evitată dacă bătrânii ar fi mărturisit drama pe care o trăiau. Mătușa inculpatului, Maria Orășanu, și-aduce aminte că, la data de 6 aprilie 2009, când fostul polițist își bătuse bunica și Poliția a bătut din nou la ușă, unul dintre anchetatori i-ar fi spus Ioanei Udriște: „Doamnă, duceți-l la dezalcoolizare, că aici va avea loc o crimă!”, numai că bătrâna nu s-a lăsat convinsă, ea repetând continuu oamenilor legii care-i veniseră în ajutor că a căzut pe scări și că nicidecum nu a fost bătută de nepot. Disperată de tot ce se petrecea în acea casă, Maria Orășanu a sunat-o la un moment dat pe mama inculpatului, spunându-i rugătoare: „Viorica, mamă, vino!” povestindu-i tot ce făcea fiul ei, la care aceasta i-ar fi răspuns: „Faceți borș cu el!”, după care i-ar fi închis telefonul în nas… Fostul polițist și-a „anchetat“ mătușile, ieri, în instanță Adrian Dorobanțu, care din start s-a apărat spunând procurorilor și judecătorilor că el nu l-ar fi bătut pe bătrân, ci că acesta ar fi plecat la piață, de unde ar fi venit beat și bătut, acuzându-și mătușile că îl urăsc și îi vor răul, a întrebat-o, ieri, în sala de judecată, pe mătușa lui, Maria Orășanu: „Suferiți de vreo boală?”, la care femeia, iritată de tonul, în primul rând, al întrebării și intuind cam unde bătea nepotul ei, a răspuns: „Am Parkinson, boala de care ai râs de mine!”. Dorobanțu a continuat întrebările, pe tonul superiorității polițistului în timpul unei anchete, spunând: „Mă urâți?”, la care femeia a spus: „Eu te-am iubit… Mai ales când erai student… Îmi erai atât de drag și îți spuneam «Florin Piersic», pentru că semănai cu el” a răspuns femeia pe un ton blând, parcă iertându-l pe nepot că a îndrăznit să îi adreseze o astfel de întrebare. „Vă omor pe toți, nenorociților!” - striga Dorobanțu Un alt martor, Costel Pop, nepot al mătușii lui Dorobanțu, Victoria Orășanu, a spus că, doar cu o săptămână înainte de producerea tragediei, chemat de bunicul fostului polițist la locuința acestora, pentru a lua un butoi, l-a auzit pe inculpat țipând dintr-una dintre camerele apartamentului: „Vă omor pe toți, nenorociților!” În ziua respectivă, când Dumitru Udriște venise la martor acasă, bătrânul avea un deget plin de sânge, iar fața, la fel, cu urme de bătaie. De asemenea, martorul era chemat în mai multe rânduri de mătușa sa, pentru a repara tot felul de stricăciuni, pe care, se pare, tot fostul polițist le producea (geamuri sparte, frigider spart, uși ieșite din țâțâni). Parchetul a cerut expertizarea psihiatrică a lui Dorobanțu După audierea martorilor, instanța a pus în discuția părților, respectiv a Parchetului și avocatului apărării, administrarea de noi probe. Așa se face că reprezentantul Ministerului Public a solicitat efectuarea unei expertize psihiatrice inculpatului, pe motiv că există îndoieli asupra stării psihice a acestuia, dacă avea sau nu discernământ la momentul producerii crimei, dacă are un comportament antisocial. Avocatul apărării a fost de acord cu proba Parchetului, acceptând și sperând ca rezultatele expertizei să îi fie și inculpatului favorabile. Suplimentar, la cererea expresă a inculpatului, s-a solicitat expertizarea psihiatrică a celor două mătuși audiate, ieri, de instanță. Judecătorii urmează să se pronunțe cu privire la efectuarea acestor expertize. De asemenea, instanța i-a pus în vedere fiicei Ioanei Udriște - bunica inculpatului și soția victimei ca, în situația în care aceasta nu vrea să dea declarație în fața instanței, să precizeze în scris acest lucru și, prin intermediul ei să aducă respectiva consimțire la instanță, la termenul din 4 mai. Fiica Ioanei Udriște a spus judecătorilor că femeia este foarte bolnavă, că plânge mereu și că nici măcar cu cei apropiați nu discută de cele petrecute. Cum a fost comisă fapta Amintim că, în luna octombrie 2009, un bărbat a fost găsit mort în locuința sa, pe corpul lui fiind descoperite mai multe semne de violență. Ajunși la fața locului, oamenii legii au observat că Dumitru Udriște avea mai multe răni pe față și pe corp. Drept urmare, polițiștii au început să audieze rudele și vecinii celui mort. Printre lacrimi, cumnata decedatului a spus că vinovat de moartea bătrânului ar fi chiar nepotul acestuia, fostul polițist Adrian Dorobanțu, cunoscut ca o persoană violentă. Criminaliștii au prelevat probe din locuință, ei găsind mai multe pete de sânge pe covor și pe pereți. Luat la întrebări de anchetatori, nepotul a spus că el nu are nicio vină, dar au existat martori care l-au contrazis. Din primele cercetări, a reieșit că nepotul l-a bătut atât de tare pe bătrân încât acesta a murit. Adrian Dorobanțu este o veche cunoștință a oamenilor legii. În luna aprilie 2009, o femeie de 84 de ani a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța după ce a fost bătută de nepotul ei. Era bunica polițistului - pe atunci, Dorobanțu. Ioana Udriște, deși avea mai multe leziuni pe față, nu și-a acuzat nepotul, spunând că a căzut pe scări. Numai că omul legii a recunoscut, în cele din urmă, că a lovit-o pe bunica lui, spunând că anterior au avut mai multe discuții purtate în contradictoriu. El a fost cercetat administrativ de superiori, iar, în cele din urmă, i-a fost desfăcut contractul de muncă.