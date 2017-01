Fostul poliţist care a vrut să violeze o elevă, prea băut sau drogat ca să dea declaraţii

Fostul polițist care a vrut să violeze o elevă, prea băut sau drogat ca să dea declarații

Magistrații de la Judecătoria Constanța au emis, ieri, mandat de arestare preventivă, pe o perioadă de 29 de zile, pe numele fostului polițist Marius Ionuț Magda, de 29 de ani. Tânărul este acuzat de tentativă de viol după ce a încercat să abuzeze sexual o adolescentă. În cursul zilei de luni, o elevă de la Colegiul Energetic, din Constanța, a fost bătută cu sălbăticie și a scăpat ca prin minune de a nu fi violată. Bianca L., de 17 ani, plecase de la școală împreună cu o colegă, Sandra T. Cele două fete erau însoțite de un băiat și se îndreptau, pe malul lacului Tăbăcărie, spre biserica Sfântul Mina. La un moment dat, de ei s-a apropiat un tânăr ce avea în mână o seringă plină cu un lichid roșu, ce părea a fi sânge. Individul a tăbărât pe Bianca și a luat-o la bătaie, după care a încercat să o violeze. În tot acest timp, cealaltă fată a reușit să sune la 112 și să-i anunțe și pe părinții fetei bătute de cele întâmplate. Agresorul a fost prins și dus la Poliție. „Mergeam liniștiți când a apărut acest individ în fața noastră și ne-a cerut o țigară. I-am spus că nu avem și a plecat mai departe. S-a răzgândit apoi, a scos o seringă din mânecă, plină cu ceva roșu și a spus că, dacă ne mișcăm, o bagă în noi”, povestește Sandra. Plină de vânătăi, Bianca a fost dusă de urgență la spital, unde a primit îngrijiri, iar, mai apoi, la sediul Poliției. Șocat de cele întâmplate, tatăl adolescentei a venit într-un suflet la poliție. „Fata mea era plină de sânge și vânătă. Nenorocitul care a tăbărât pe ea avea pantalonii în vine și tricoul rupt, semn că a încercat să o violeze. Dacă polițiștii nu ar fi venit așa de repede mi-ar fi omorât copilul”, spune Cătălin Leucă. La scurt timp după ce a fost dus la sediul Secției 1 de Poliție, oamenii legii și-au dat seama că au de-a face cu un fost coleg. Agresorul se numește Marius Ionuț Magda, are 29 de ani și, până anul trecut, a fost agent la Poliția Transporturi din Constanța. El și-a dat demisia fiind nemulțumit de salariul pe care îl primea. „Era un băiat foarte deștept, cunoștea două limbi străine, era as pe calculator, dar destul de ciudat. Bea și se droga cu plante etnobotanice, lipsea foarte des de la serviciu. Venea două-trei zile, apoi trăgea chiulul. Din cauza asta a avut și rapoarte de serviciu. Dacă nu și-ar fi dat demisia, mai mult ca sigur, până la urmă ar fi fost dat afară din Poliție. Păcat de părinții lui pentru că face parte dintr-o familie foarte bună, dar anturajul l-a stricat”, spun foștii colegi. Marius Ionuț Magda nu a putut spune anchetatorilor prea multe despre cele întâmplate, oamenii legii spunând că ori era băut, ori se afla sub influența drogurilor. Pe de altă parte, anchetatorii au dispus efectuarea unor analize pentru a se stabili cu exactitate ce se afla în seringa cu care fostul polițist vroia să o înțepe pe elevă.