Fostul director de la ITM Constanţa, Marius Ciobanu, îşi aşteaptă sentinţa

Fostul director de la ITM Constanța, Marius Ciobanu, își așteaptă sentința

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au finalizat cercetările judecătorești în dosarul lui Marius Ciobanu, fostul director adjunct de la ITM, care a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență. Procurorii au solicitat condamnarea lui la închisoare cu executare, pe când atât avocații, cât și inculpatul au susținut varianta nevinovăției, cerând, prin urmare, achitarea. Printre ultimii martori în circumstanțiere audiați, ieri, de instanța de judecată s-a aflat Paula Oglindă, care a avut numai cuvinte de laude la adresa lui Marius Ciobanu. „Aproximativ în luna octombrie 2009 am mers la ITM Constanța pentru a mă interesa de pensia soțului meu, căci este bolnav. Am încercat să-mi spun problema la mai multe biroruri, fără să reușesc. În timp ce eram pe hol, plângând că nu rezolv problema, m-a abordat o persoană și m-a întrebat ce problemă am și s-a oferit să mă ajute. Eu am fost mirată de gestul său, căci necunoscuții nu se oferă să ajute pe cineva. Am acceptat. M-a luat și m-a dus pe la 2 - 3 birouri, lucrătorii au verificat datele soțului în calculator și m-au ajutat. Precizez ca persoana care m-a ajutat era Marius Ciobanu, pe care nu-l cunoșteam, acum am aflat că îl cheamă și Marius. Eu aveam un pachețel cu 100 grame de cafea Jacobs și am vrut să i-l ofer pentru ajutorul dat, dar Marius Ciobanu mi-a dat mâna la o parte, refuzând. Am văzut apoi la televizor ce s-a întâmplat și mi-am zis: «Cum e posibil așa ceva?», când el nu a acceptat să ia cafeaua de la mine?! Nu e posibil, el mi-a fost de ajutor ca străin, iar eu nu i-am dat nicio sumă de bani. Apoi am venit la instanță și am întrebat între avocați cine-l apără. Pentru mine a fost un ajutor și un om deosebit” - a spus Paula Oglindă. Ciobanu se consideră, în continuare, nevinovat După audierea martorilor, instanța a constatat finalizată cercetarea judecătorească și a dat ocazia procurorului de ședință, cât și avocaților inculpatului Ciobanu să își susțină pledoariile finale. Procurorul DNA Constanța a susținut că Marius Ciobanu se face vinovat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență și a solicitat magistraților condamnarea la o pedeapsă cu închisoarea, din care să se scadă perioada pe care acesta a petrecut-o deja în arest preventiv. Unul dintre cei trei avocați ai lui Ciobanu, Apostol Armeanu, a solicitat instanței achitarea, pe motiv că lipsește latura subiectivă a infracțiunii și că nu sunt întrunite elementele constitutive ale faptei. Apărătorul a făcut referire și la neconstituționalitatea Legii 78/2000, care condamnă persoane, nu fapte, așa cum face Codul Penal. Avocatul Sorin Calaigii a făcut referire la faptul că Marius Ciobanu a fost comandant de vas, accentuând responsabilitățile, integritatea și caracterul de care trebuie să dea dovadă un astfel de om. În ultimul său cuvânt, Marius Ciobanu a spus că se consideră nevinovat, că el nu a vrut decât să ajute și să facă un bine. Instanța a rămas în pronunțare. Eliberat după patru luni de arest Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus, la finele anului trecut, trimiterea în judecată a lui Marius Ciobanu, fostul director coordonator adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța, în stare de arest preventiv, el fiind acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit procurorilor DNA Constanța, Marius Ciobanu, în calitatea pe care o avea, la data de 8 octombrie 2009, a pretins foloase materiale (neprecizate), iar la data de 13 octombrie 2009 a primit suma de 2.500 de lei de la denunțătorul Dorin Diaconu. El a promis în schimb că va interveni, în sensul de a influența inspectorii de muncă la care va fi repartizată spre soluționare sesizarea adresată instituției menționate de Lică Năstruț, fost angajat al SC „Astor International” SRL Constanța, reprezentată de denunțător, în calitate de asociat unic și administrator. Ciobanu ar fi dat de înțeles că măsurile ce ar putea fi luate în legătură cu încălcarea raporturilor de muncă de către angajatorul reclamat ar fi fa-vorabile acestuia. Marius Ciobanu a fost eliberat de magistrați, sub control judiciar, după ce a pe-trecut după gratii aproximativ patru luni.