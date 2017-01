Fostul director al ITM Constanţa, Marius Ciobanu, a părăsit penitenciarul

Fostul director al ITM Constanța, Marius Ciobanu, a părăsit penitenciarul

Ieri, magistrații Curții de Apel Constanța au admis recursul declarat de inculpatul Marius Ciobanu, fostul director adjunct de la ITM Constanța, judecat pentru luare de mită, împotriva deciziei Tribunalului Constanța prin care s-a respins cererea sa de eliberare provizorie sub control judiciar. Prin urmare, Curtea de Apel a admis cererea amintită și a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului, astfel că ieri după-amiază el a ieșit pe poarta penitenciarului, după ce a petrecut după gratii sărbătorile de iarnă. Doi din cei trei avocați angajați de Ciobanu, respectiv Apostol Armeanu și Sorin Calaigii, au susținut, ieri, cauza clientului lor, venind cu noi argumente care, după cum s-ar părea, au convins judecătorii să-l lase liber pe Ciobanu. Fie vorba între noi, dacă Ciobanu, care a luat mită 2.500 de lei, a stat în arest preventiv mai bine de trei luni, atunci ce să mai spunem de cei care au comis fapte prin violență sau care aduc atingere persoanei, dar sunt lăsați în libertate după doar câteva zile de arest?! Av. Armeanu: „Viața lui a încremenit în penitenciar” „Ni s-a reproșat că nu am adus elemente noi ca să demonstrăm că nu mai este necesar să fie menținut în arest. Dar nu aveam ce elemente noi să aducem, pentru că viața lui a încremenit în arestul Poliției, în penitenciar, și nu au apărut aspecte noi, pentru că cercetarea judecătorească e aproape gata, doar că denunțătorul refuză de cel puțin două termene să vină în instanță și ne ține pe loc” - a spus avocatul Apostol Armeanu. Sorin Calaigii a cerut instanței să nu-l trimită pe Ciobanu pe „șoseaua de centură a civilizației“ De partea cealaltă, Sorin Calaigii a completat că „scopul procesului penal este acela de a-l reeduca pe inculpat, în sensul respectării legii, nu de a-l desființa fizic, de a-l trimite pe șoseaua de centură a civilizației”. În ultimul cuvânt, Marius Ciobanu a spus judecătorilor că promite că nu se va abate de la măsurile pe care aceștia i le vor impune și că se va prezenta la fiecare termen de judecată. La scurt timp de la susținerea pledoariilor, cei trei magistrați care au judecat recursul s-au pronunțat și au decis să admită, de această dată, cererea de eliberare provizorie sub control judiciar formulată de Ciobanu, impunându-i însă următoarele condiții și obligații: să nu depășească limita teritorială a localității de domiciliu; să se prezinte la instanțele de judecată atunci când e chemat; să nu își schimbe domiciliul fără a anunța instanța în prealabil; să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme; să nu ia legătura cu denunțătorul Dorin Diaconu și cu martorii Florina Vișan, Adrian Tutoveanu și Lică Năstruț. Șpagă de 2.500 de lei Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus, la finele anului trecut, trimiterea în judecată a lui Marius Ciobanu, fostul director coordonator adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța, în stare de arest preventiv, el fiind acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit procurorilor DNA Constanța, Marius Ciobanu, în calitatea pe care o avea, la data de 8 octombrie 2009, a pretins foloase materiale (neprecizate), iar la data de 13 octombrie 2009 a primit suma de 2.500 de lei de la denunțătorul Dorin Diaconu. El a promis în schimb că va interveni, în sensul de a influența inspectorii de muncă la care va fi repartizată spre soluționare sesizarea adresată instituției menționate de Lică Năstruț, fost angajat al SC „Astor International” SRL Constanța, reprezentată de denunțător, în calitate de asociat unic și administrator. Ciobanu ar fi dat de înțeles că măsurile ce ar putea fi luate în legătură cu încălcarea raporturilor de muncă de către angajatorul reclamat ar fi favorabile acestuia. „Mai puternică este pedeapsa libertății supravegheate“ La aflarea hotărârii emise de Curtea de Apel Constanța, avocatul Apostol Armeanu, prodecanul Baroului Constanța, ne-a declarat: „Dincolo de ceea ce, în mod obiectiv, reprezintă pentru ordinea publică o infracțiune de corupție, în legătură cu care într-un final instanța de judecată se va pronunța în ceea ce privește măsura arestării preventive, deși încă nu am putut verifica argumentele pe care le-a avut în vedere instanța de recurs, cred că au fost avute în vedere elemente care țin de gradul de pericol concret al faptei săvârșite de Ciobanu Marius, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în valoare de 2.500 de lei, în comparație cu multe alte fapte de corupție, cu un grad de pericol concret mult mai ridicat, astfel încât legea să poată fi aplicată în mod egal și echitabil pentru toți aceia care sunt judecați pentru infracțiuni speciale. Este unul dintre motivele pe care le-am avut în vedere în susținerea recursului, alături de argumentul duratei măsurii arestării preventive, care, în opinia mea, a atins nivelul de rezonabilitate admis, precum și de împrejurarea că cerce-tarea judecătorească este aproape definitivată, atâta vreme cât nu a mai rămas decât ascultarea denunțătorului. Circumstanțele personale ale inculpa-tului pledează în favoarea sa și, mai mult decât atât, nu cred că Marius Ciobanu face parte din categoria acelor persoane care trebuie aduse în mediul social pe calea privării de libertate. Mai puternică este pedeapsa libertății supravegheate, pentru că oamenii din această categorie socială, atunci când vor ieși în mediul social, cu siguranță vor simți privirile stânjenitoare, curioase sau acuzatoare ale celor din jur”.