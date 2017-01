Fostul director al GISN Constanţa, Alexandru Dima, nemulţumit de expertul desemnat în proces

Fostul director al GISN Constanța, Alexandru Dima, nemulțumit de expertul desemnat în proces

La Curtea de Apel Constanța s-a desfășurat, ieri, o nouă înfățișare în procesul fostului director al Grupului de Intervenție și Salvare Navală Constanța, Alexandru Dima. El a atacat în apel sentința Tribunalului prin care a primit despăgubiri civile de 1,5 miliarde lei pentru arestare ilegală și abuzivă. Dosarul se află în prezent pe rolul Curții de Apel Constanța, unde magistrații au dispus efectuarea unei expertize contabile pentru stabilirea prejudiciului cauzat lui Alexandru Dima. El a precizat în instanță că se confruntă cu unele probleme în ceea ce privește colaborarea cu expertul desemnat în dosar. Instanța a decis ca până la termenul din 19 septembrie, Dima să precizeze ce acte nu au fost avute în vedere de expert la efectuarea expertizei. Reamintim că Dima a fost achitat definitiv în dosarul Rostok și a dat în judecată Statul Român și a solicitat daune materiale și morale în valoare totală de 14 miliarde lei. Dima a primit sentința definitivă după opt ani și jumătate de procese în care a fost judecat pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare, înșelăciune în dauna avutului public, abuz în serviciu contra intereselor publice, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și participație improprie la infracțiunea de fals intelectual. Opt ani de cercetare judecătorească În rechizitoriul întocmit de procurori se menționează că, pe 2 septembrie 1991, nava tip Cargo Rostok, sub pavilion ucrainean, a plecat din Portul Reni-Ucraina încărcată cu produse siderurgice, având destinația Tunisia. În aceeași zi, nava a intrat pe canalul Sulina, dar în timpul manevrelor de tranzitare a canalului a eșuat la Mila Marină 31 în dreptul comunei Partizani, ca urmare a unor defecțiuni. La foarte scurt timp după eșuare, Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați a mobilizat remorchere pentru scoaterea navei pe uscat, dar comandantul navei a refuzat efectuarea manevrelor. Ca urmare a ruperii corpului navei și inundării parțiale aceasta s-a înclinat într-o poziție aproape perpendiculară blocând canalul Sulina. Au intervenit AFDJ Galați și Grupul de Intervenție și Salvare Navală Constanța și, pe 10 septembrie 1991, prin folosirea tehnicii aflate la îndemână, au reușit redarea parțială a navigației. S-a încheiat apoi contractul de ranfluare a epavei navei Rostok, între GISN și firma „Drossinos Elefterios” pentru o sumă superioară celei stabilite prin ofertă, adică în loc de 495.000 dolari s-au plătit 750.000 dolari. Astfel, Ministerul Finanțelor ar fi fost prejudiciat cu 299.199 dolari, iar bugetul statului cu 1.431.322.000 lei. În primul ciclu procesual, Dima a fost condamnat de Tribunalul Constanța la 12 ani de închisoare, iar Curtea de Apel l-a achitat. Curtea Supremă de Justiție a decis, în recurs, casarea sentinței și trimiterea dosarului spre rejudecare. Pe parcursul celui de-al doilea ciclu procesual, Alexandru Dima a fost achitat de toate instanțele, sentința fiind în prezent definitivă.La Curtea de Apel Constanța s-a desfășurat, ieri, o nouă înfățișare în procesul fostului director al Grupului de Intervenție și Salvare Navală Constanța, Alexandru Dima. El a atacat în apel sentința Tribunalului prin care a primit despăgubiri civile de 1,5 miliarde lei pentru arestare ilegală și abuzivă. Dosarul se află în prezent pe rolul Curții de Apel Constanța, unde magistrații au dispus efectuarea unei expertize contabile pentru stabilirea prejudiciului cauzat lui Alexandru Dima. El a precizat în instanță că se confruntă cu unele probleme în ceea ce privește colaborarea cu expertul desemnat în dosar. Instanța a decis ca până la termenul din 19 septembrie, Dima să precizeze ce acte nu au fost avute în vedere de expert la efectuarea expertizei. Reamintim că Dima a fost achitat definitiv în dosarul Rostok și a dat în judecată Statul Român și a solicitat daune materiale și morale în valoare totală de 14 miliarde lei. Dima a primit sentința definitivă după opt ani și jumătate de procese în care a fost judecat pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare, înșelăciune în dauna avutului public, abuz în serviciu contra intereselor publice, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și participație improprie la infracțiunea de fals intelectual. Opt ani de cercetare judecătorească În rechizitoriul întocmit de procurori se menționează că, pe 2 septembrie 1991, nava tip Cargo Rostok, sub pavilion ucrainean, a plecat din Portul Reni-Ucraina încărcată cu produse siderurgice, având destinația Tunisia. În aceeași zi, nava a intrat pe canalul Sulina, dar în timpul manevrelor de tranzitare a canalului a eșuat la Mila Marină 31 în dreptul comunei Partizani, ca urmare a unor defecțiuni. La foarte scurt timp după eșuare, Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați a mobilizat remorchere pentru scoaterea navei pe uscat, dar comandantul navei a refuzat efectuarea manevrelor. Ca urmare a ruperii corpului navei și inundării parțiale aceasta s-a înclinat într-o poziție aproape perpendiculară blocând canalul Sulina. Au intervenit AFDJ Galați și Grupul de Intervenție și Salvare Navală Constanța și, pe 10 septembrie 1991, prin folosirea tehnicii aflate la îndemână, au reușit redarea parțială a navigației. S-a încheiat apoi contractul de ranfluare a epavei navei Rostok, între GISN și firma „Drossinos Elefterios” pentru o sumă superioară celei stabilite prin ofertă, adică în loc de 495.000 dolari s-au plătit 750.000 dolari. Astfel, Ministerul Finanțelor ar fi fost prejudiciat cu 299.199 dolari, iar bugetul statului cu 1.431.322.000 lei. În primul ciclu procesual, Dima a fost condamnat de Tribunalul Constanța la 12 ani de închisoare, iar Curtea de Apel l-a achitat. Curtea Supremă de Justiție a decis, în recurs, casarea sentinței și trimiterea dosarului spre rejudecare. Pe parcursul celui de-al doilea ciclu procesual, Alexandru Dima a fost achitat de toate instanțele, sentința fiind în prezent definitivă.