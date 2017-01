Fostul director al Casei Judeţene de Pensii, Oscar Beneş, somat să plătească o factură telefonică de 800 de lei

Lupte politice care frizează ridicolul

Fostul director al Casei Județene de Pensii, Oscar Beneș, somat să plătească o factură telefonică de 800 de lei

Ieșirea de la guvernare a PD, la sfârșitul lunii iunie 2007, s-a soldat cu schimbări la vârful instituțiilor deconcentrate constănțene, locurile foștilor directori democrați fiind ocupate de peneliști. De altfel, implicarea politicului în administrație nu este o noutate, numai că foștii directori pediști au considerat schimbările din funcții ca fiind abuzive și s-au adresat instanțelor de judecată. La sfârșitul lunii noiembrie 2007, instanțele constănțene au dat câștig de cauză directorului DADL, Ionel Manafu, și directorului executiv al Casei Județene de Pensii, Oscar Beneș, constatând că deciziile de schimbare a acestora sunt nelegale. În consecință, judecătorii i-au repus pe cei doi în funcții. Ambele sentințe au fost atacate de actualele conduceri ale instituțiilor, iar, în prezent, recursurile nu au fost soluționate de instanțele superioare. Un nou dosar ce-l privește pe Oscar Beneș s-a aflat, ieri, pe rolul Tribunalului Constanța. Beneș contestă decizia prin care trebuie să plătească 808,04 lei, contravaloarea convorbirilor efectuate în perioada 25 iunie 2007 - 26.08.2007. Prin avocatul Cornel Popescu, Beneș susține că în perioada respectivă se afla în concediu medical și, apoi, de odihnă, și nu avea cunoștință de suspendarea sa din funcție. În plus, se precizează că nu exista o dispoziție scrisă, prin care să se instituie obligativitatea predării telefonului pe perioada concediilor și că predarea aparatului s-a făcut benevol, ulterior. „Consider că, în ipoteza în care Casa Județeană de Pensii Constanța ar dovedi că am prejudiciat-o prin folosirea abuzivă a telefonului de serviciu, prejudiciul nu poate fi cel arătat, atâta timp cât, personal, am beneficiat de un bonus de 200 de minute de convorbiri gratuite. Consider că nu am prejudiciat-o pe pârâtă prin utilizarea nejustificată a telefonului” mai menționează Beneș prin avocat. La termenul de ieri, avocatul Cornel Popescu a solicitat judecătorilor suspendarea acestui dosar până la soluționarea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a recursului formulat de CNPPAS împotriva sentinței prin care s-a dispus repunerea în funcția de director executiv al Casei Județene de Pensii a lui Oscar Beneș. Se pare că peneliștii vor ca pediștii să-și plătească toate polițele. Sau poate este vorba de o nouă modalitate de obținere a unor fonduri prin punerea la plată a foștilor directori dați afară pe criterii politice?!