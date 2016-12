Fostul deputat Florin Popescu, condamnat definitiv la un an de închisoare

Ştire online publicată Miercuri, 16 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul deputat Florin Popescu a fost condamnat, miercuri, de instanța supremă, la un an de închisoare cu executare pentru conflict de interese și fals. De asemenea, Florin Popescu a fost acuzat și de fals în declarațiile de avere. Decizia magistraților este definitivă, informează News.ro.Completul de cinci judecători al instanței supreme l-a condamnat, miercuri, pe fostul deputat Florin Popescu, la un an de închisoare cu executare.Judecătorul Maricela Cobzariu a făcut opinie separată, în sensul respingerii contestației procurorilor care au atacat decizia de achitare a inculpatului, pronunțată de trei judecători de la instanța supremă.În iunie 2014, fostul deputat Florin Popescu a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în urma unei sesizări a Agenției Naționale de Integritate (ANI), sub acuzația de conflict de interese.Florin Popescu a fost acuzat că, în perioada în care a fost președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, a semnat contracte de lucrări cu firma Procor, la care fusese acționar, și pentru fals în declarațiile de avere din perioada 2008-2011.Conform acuzațiilor, în perioada august 2008 - noiembrie 2010, Florin Popescu a semnat șapte acte adiționale la un contract de lucrări încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița și SC Procor SA, la care acesta, împreună cu tatăl și fratele sau, a fost acționar până în 14 iulie 2008.În plus, Popescu și-ar fi completat în fals declarațiile de avere aferente anilor 2008 - 2011.În octombrie 2015, trei judecători de la instanța supremă au decis să-l achite pe fostul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița. Procurorii au contestat, însă, decizia la Completul de 5 judecători al instanței supreme.În prezent, Florin Popescu este încarcerat în urma unei condamnări de doi ani de închisoare cu executare primite în martie 2016. El a fost găsit vinovat după ce a cerut de la o firmă zeci de tone de pui grill, pe care i-a distribuit în scop electoral, la alegerile locale din 2012.În rechizitoriu, procurorii arată că, în 2012, Florin Popescu, folosindu-și influența și autoritatea ce decurgeau din funcțiile de președinte al unui partid politic, l-a determinat pe un denunțător să-i remită mai multe foloase necuvenite.„Acestea au constat în cantitatea de 60.992 de kilograme de pui grill, în valoare de 485.500 lei, pe care ulterior a distribuit-o, în scop electoral, cetățenilor din județul Dâmbovița, cu ocazia campaniei electorale, pentru alegerile locale, din luna iunie 2012. În acea perioadă, Florin Popescu a candidat și el pentru obținerea unui nou mandat în funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița”, au susținut anchetatorii.