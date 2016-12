Fostul candidat la Primăria Constanţa, Romulus Mincă, este solidar cu jurnalista Feri Predescu

Fostul candidat la Primăria Constanța, Romulus Mincă, este solidar cu jurnalista Feri Predescu

Ştire online publicată Luni, 01 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Se știe că, cel puțin o perioadă, m-am retras din viața politică, dar, în primul rând, ca cetățean al României, care îmi plătesc taxele și impozitele, inclusiv pentru ca în țara mea să funcționeze o justiție corectă, nu pot să nu fiu solidar cu Feri Predescu. Am încercat și eu, ca și acum, de nenumărate ori, să îmi exprim un punct de vedere, atât în interiorul unui partid, cât și ca independent. M-am lovit de multe ori de parțialitatea unor ziariști și poate că uneori întrec și ei limitele, dar de aici, până la a fi condamnat un jurnalist pentru libera exprimare, mi se pare o cale lungă. Mi se pare o întoarcere în trecut, acompaniată de un om, care pe plan local, este adeptul fidel al practicilor comuniste, deși spune ca a luptat pentru libertatea de exprimare în 1989. Cred că a fost obligat să o facă, deoarece era sub jurământ militar, profitând mai apoi din plin de avantajele democrației. Cred că justiția română ar trebui să dea un verdict cât mai urgent în dosarele penale în care sunt implicați oameni politici, deoarece tergiversarea proceselor a devenit principala lor armă. În plus, deși sincer, nu am o simpatie deosebită pentru Feri Predescu, neexistând un anume motiv, cred că este persoana care spune lucrurilor pe nume, o persoană corectă și, nu în ultimul rând, o profesionistă în ceea ce face. Am semnat petiția împotriva sentinței date, pentru că vreau să îi aduc aminte lui Radu Mazare, acest «prinț de Constanța», că acum câțiva ani, ca fost așa zis ziarist, era în aceeași situație, când umbla cu jalba în proțap pe la Ion Iliescu, actualul său coleg de partid”. Cu stimă, Romulus Mincă, fost candidat la Primăria Constanța Din Madrid, 29.11.2008