Fostă campioană naţională, actriţă în filme porno!

Fostă campioană națională, actriță în filme porno!

Ştire online publicată Joi, 01 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cazul gimnastei Floarea Leonida, sportivă de renume în România devenită damă de companie în Germania, nu este singular.Lea Lexis este o actriță porno foarte bine cotată în Statele Unite ale Americii, dar care s-a născut în București și are în palmares cinci titluri de campioană națională la gimnastică, informează libertatea.ro.“Sunt Lea Lexis, am 24 de ani și m-am născut în România”, povestește actrița într-un interviu, citat de site-ul nefiltrat.ro.“Am practicat gimnastica timp de zece ani și am ieșit campioană națională a României de cinci ori. De trei ori am luat aur la toate aparatele și de două ori la sol”, spune Lea. “La sol? Înseamnă că-ti place balansul…”, glumește reporterul, intrând în “miezul problemei”. “Am picioare foarte puternice, care m-au ajutat întotdeauna”, îi răspunde pe același ton românca.