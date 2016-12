Fost puşcăriaş, din nou în arest

Fost pușcăriaș, din nou în arest

Gheorghe R., de 28 de ani, a fost prezentat judecătorilor, care au dispus arestarea acestuia pe o perioadă de 29 de zile. Bărbatul se află în arestul Inspectoratului de Poliție Județean și este acuzat de tentativă de omor calificat. Din certificatul medico-legal al uneia dintre victime rezultă că rănile provocate i-au pus viața în pericol.Reamintim, că la data de 5 noiembrie, polițiștii din Independența au fost sesizați de către un bărbat despre faptul că, pe raza localității Movila Verde, are loc un scandal între mai multe persoane.Deplasați la fața locului, oamenii legii au stabilit că, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, între doi bărbați proaspăt ieșiți din închisoare, a izbucnit un conflict spontan. În urma conflictului, Gheorghe R. l-a înjunghiat pe Ion Vasile C., dar și pe fratele acestuia, Dumitru C.