Fost prefect de Constanţa şi primarul din Valu lui Traian, trimişi în judecată de DNA

Comisia locala Valu lui Traian

Mi se pare ciudat cum de s-au dispus abia acum astfel de masuri, din moment ce faptele erau cunoscute de cel putin 8 ani. Astfel, de exemplu: 1. La propunerea comisiei locale Valu lui Traian si sub semnatura lui Culetu a fost contrafacuta lista-anexa cu mostenitorii de drept in vederea retrocedarilor din perimetrul SCDVV (Statiunea de Cercetare-Dezvoltare VitiVinicola Murfatlar); 2. Noii beneficiari au fost stabiliti in sedinta comisiei locale din 21.12.2004 prin TRAGERE LA SORTI !!! Aspect pe care ulterior nu l-au retinut nici judecatorii, nici procurorii, nici politia judiciara... 2. In perioada 2004-2006 comisia locala a atribuit unor persoane care oricum nu erau in drept (v. pct. 1 si 2) loturi de teren care nu fusesera transmise din patrimoniul statului in cel al comunei, reglementare ce a survenit abia prin H.G. 27/2006, publicata in M.O. 101bis/2006.