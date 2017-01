Fost pilot militar constănţean: „Avionul Boeing nu a fost doborât de rachetă. Bomba s-a aflat la bord“

5

o tampenie de articol

Toată lumea știe cum ca avioanele militare au un sistem de avertizare a rachetelor ce se îndreaptă spre ele, plus un sistem de contra-masuri(care in cazul unei rachete ghidate prin radar nu prea are efect). Pilotul civil al avionului n-a avut nici o șansa de a vedea racheta și chiar dacă ar fi venit din fata, la viteza de 3 mach nu putea sa o evite cu ditamai hardughia de avion. Iar tipul asta de racheta detonează in apropierea țintei împroșcând-o cu schije, de aceea n-a explodat avionul in aer , ci s-a rupt in aer datorita decompresiei rapide. Chestia cu bomba e o alta tampenie, la ce controale sunt acum in aeroporturi este fizic imposibil sa ambarci asa ceva intr-un aeroport din Europa , mai ales in Amsterdam. Parerea mea este ca un niste Dorei sovietici au confundat avionul civil cu un AN-26 neavand suportul unui radar militar performant si l-au doborat. In orice caz ,principalul vinovat este tarul Putin, fara el nu s-ar fi intamplat toate astea... Dar nimeni n-o sa se razboiasca cu rusii (implicit cu resursele lor naturale si banii lor)... Dumnezeu sa-i odihneasca in pace pe nefericitii din acel avion...