Fost campion la box din Constanţa, ucis într-un club din Tenerife

1

Derbedeul spaniol avea antecedente

Sunt convins ca lovitura a fost aplicata pe n.v., adica o lovitura de coorvă. Altfel, daca ar fi fost o lupta reala intre ei , romanul s-ar fi aparat si nu cred ca ar fi fost posibil sa primeasca o astfel de lovitura. In plus, consider acele “inele americane” sau “boxul” (care se pune pe mină) cele mai josnice si mai meschine arme.