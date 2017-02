Forţele Navale Române coordonează unul dintre cele mai mari exerciţii multinaţionale în Marea Neagră

Forțele Navale Române coordonează unul dintre cele mai mari exerciții multinaționale în Marea Neagră

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful Statului Major al Forțelor Navale Române, viceamiral dr. Alexandru Mîrșu, a deschis vineri, în cadrul unei ceremonii oficiale, cea de-a treia ediție a exercițiului anual multinațional Sea Shield 17, aplicație navală organizată, planificată și coordonată de Comandamentul Flotei, cu participarea a 2.800 de marinari militari îmbarcați la bordul a 17 nave de luptă și zece aparate de zbor, reprezentând opt națiuni.La evenimentul organizat la terminalul de pasageri din Portul Constanța au participat, alături de comandanții bastimentelor din Bulgaria, Canada, Grecia, România, Spania, SUA, Turcia și Ucraina, ce vor evolua în cadrul Exercițiului Sea Shield 17, Șeful Comandamentului Maritim Aliat MARCOM, viceamiralul Clive C.C. Johnstone și ambasadorul SUA, Hans Klemm.Șeful SMFN, viceamiralul Mîrșu, a precizat că aceasta este una dintre cele mai mari mobilizări de forțe navale multinaționale în Marea Neagră în cadrul unui exercițiu coordonat de Comandamentul Flotei. El a precizat că organizarea, planificarea și conducerea exercițiului "Sea Shield 17", pe mare, în cadrul unui raion cu aria de 80.000 de km, de la bordul Fregatei Regele Ferdinand, demonstrează că pregătirea profesională a marinarilor din Forțele Navale Române corespunde standardelor de performanță ale NATO și că aceștia sunt gata în orice moment să-și îndeplinească misiunile constituționale."Sea Shield este un exercițiu major, organizat de Forțele Navale Române în conjuncție cu Comandamentul Aliat MARCOM, aflându-se la cea de-a treia ediție, și am putut vedea de la an la an cum acest exercițiu a crescut, s-a dezvoltat, acoperind tot mai multe aspecte, acum fiind direcționat către procedurile antisubmarin, antiaeriene și de suprafață împreună cu proceduri de căutare și luptă împotriva minelor marine. După cum am anunțat, la acest exercițiu participă nave din gruparea NATO permanentă din Marea Neagră SNMG 2 și, de asemenea, forțe adiționale din Turcia, Ucraina, Bulgaria, bineînțeles majoritatea forțelor fiind asigurate de Forțele Navale Române. Scopul principal este de a crește interoperabilitatea în domeniile enumerate în a antrena echipajele pentru acțiunile pe care le desfășoară în cele trei domenii, de asemenea, pentru a colecta, procesa și aplica lecțiile învățate în urma acestui exercițiu, așa cum am făcut la cele precedente, îmbunătățind activitățile care urmează, a precizat șeful SMFN.Conform acestuia, toate exercițiile au fost planificate astfel încât "să creeze un cadru proactiv pentru forțele navale în niciun caz provocator sau de natură să escaladeze tensiunile din această parte a Mării Negre, raioanele de desfășurare fiind în apele teritoriale naționale și în cele internaționale din vecinătatea României și Bulgariei, astfel încât să putem să demonstrăm încă o dată că urmărim doar stabilitatea în această parte, interoperabilitatea și faptul că accesul la apele Mării Negre este liber pentru toată lumea".Până la sfârșitul anului 2017, marinarii militari români vor participa la peste 50 de exerciții planificate a se desfășura pe teritoriul național și în afara acestuia. Dintre acestea, șase exerciții multinaționale sunt planificate și conduse de Forțele Navale Române, iar 35 sunt exerciții multinaționale, organizate de alte structuri militare din România și de către partenerii din Alianța Nord-Atlantică.