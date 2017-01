Forţe proaspete în Poliţia Constanţa. O tânără poliţistă va investiga fraudele

Forțe proaspete în Poliția Constanța. O tânără polițistă va investiga fraudele

Din această săptămână, 14 ofițeri proaspăt absolvenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și-au început activitatea în cadrul Poliției Constanța.Printre aceștia se numără și subinspectorii Diana Marina Staicu și Cristian Ghidu. Ambii au optat să-și înceapă cariera de polițist în județul Constanța, spunând că nu se tem de munca grea. Din contră, vor să învețe meserie!Diana Marina Staicu are 23 de ani și este din Târgu Jiu și va lucra în cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor din Poliția Constanța. Mărturisește că și-a ales această meserie pentru că vrea să-și sprijine semenii. „Viața în Academia de Poliție nu este ușoară. Este un regim militar, strict, trebuie să dai dovadă de respect, disciplină. Am ales să lucrez în Constanța pentru că aici este un volum mare de muncă și pot să mă dezvolt profesional, să câștig experiență. Am ales Investigarea Fraudelor pentru că intru în contact cu oameni bine pregătiți, inclusiv din rândul celor pe care-i voi investiga, iar pentru mine reprezintă o provocare, va trebui să fiu tot timpul cu un pas înaintea lor”, a afirmat tânăra polițistă. Consideră că nu va fi descurajată de lipsurile din sistem, care i-au determinat pe alți polițiști să se reorienteze către alte meserii. „Neajunsuri sunt în toate sistemele. Fiecare domeniu îți oferă avantaje și dezavantaje, trebuie să știi cum să le gestionezi”, a continuat tânăra.Colegul ei, Cristian Ghidu, are 22 de ani și este originar din Prahova, iar săptămâna aceastași-a început activitatea în cadrul Investigațiilor Criminale de la nivelul Secției 3 Poliție din municipiul Constanța. Este la fel de încrezător în satisfacțiile pe care i le va aduce munca de polițist și spune că a ales să vină la Constanța, deși este departe de familie, tocmai pentru că vrea să fie cât mai bine pregătit.„Consider că munca de polițist îți aduce multe satisfacții. Iar Investigațiile Criminale reprezintă, în opinia mea, adevărata muncă de polițist! În Constanța, într-adevăr, este un volum ridicat de muncă, dar dacă ești bine pregătit, apar și realizările”, a precizat tânărul polițist.Cei doi polițiști, împreună cu alți 12 polițiști începători, au fost numiți în funcții în cadrul unei ceremonii ce s-a desfășurat la sediul Poliției Constanța. Bobocii au fost prezentați colegilor și au fost instruiți cu privire la activitățile pe care urmează să le desfășoare, urmând să intre într-un program de tutelă.Precizăm că cinci polițiști își vor desfășura activitatea la Serviciul de Investigarea Fraudelor de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, iar alți nouă, cu specializarea investigații criminale, au fost distribuiți în municipiul Constanța, dar și în Murfatlar, Medgidia, Techirghiol, Hârșova și Băneasa.De asemenea, odată cu acești ofițeri și-au început activitatea și doi absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție, care au fost repartizați la posturile de poliție din Siliștea și Seimeni.