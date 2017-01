Fondatorul Baroului Constituţional, condamnat la un an de închisoare

Fondatorul Baroului Constituțional, condamnat la un an de închisoare

Fondatorul Baroului Constituțional, Pompiliu Bota, a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Deva la un an de închisoare pentru exercitarea fără drept a profesiei de avocat.Pompiliu Bota a declarat, ieri, pentru Mediafax, că a fost judecat în lipsă, fără apărător și fără să i se fi luat vreo declarație și a fost condamnat la un an de închisoare pentru exercitarea fără drept a profesiei de avocat.„M-au citat să mă prezint la proces, eu am cerut apărător, însă din momentul ăla nu am mai știut nimic, am aflat de pe portalul instanțelor de judecată că am fost condamnat la un an de închisoare. La acel an de închisoare ar trebui să se adauge alți doi, de la o condamnare mai veche, pentru evaziune fiscală. În acel proces m-am adresat CEDO și am câștigat, iar statul român trebuie să îmi plătească daune morale. Nu mă tem, am peste 50 de procese în toată țara, toate pentru exercitarea fără drept a profesiei de avocat sau complicitate la această infracțiune”, a susținut Bota. Bota a adăugat că a contestat deja decizia Judecătoriei Deva.Anchetatorii au stabilit că Bota a exercitat ilegal profesia de avocat în perioada 26 iunie 2004 - decembrie 2006, perioadă în care a asigurat consultanță juridică, asistență și reprezentare pentru opt persoane.