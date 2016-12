Folosiţi centura de siguranţă! Poliţia Rutieră e cu ochii pe voi

Folosiți centura de siguranță! Poliția Rutieră e cu ochii pe voi

Sute de autoturisme au fost trase pe dreapta, în acest week-end, de polițiștii de la Rutieră, pe șoselele din municipiul și județul Constanța. În ciuda numeroaselor campanii preventive și controale realizate de la începutul anului, rutieriștii încă mai descoperă șoferi care nu folosesc centura de siguranță. Ba chiar numărul lor este destul de ridicat! Astfel, potrivit datelor puse la dispoziție de Serviciul Poliției Rutiere, într-o singură zi, respectiv duminică, 23 iunie, au fost amendați peste 200 de șoferi pentru nefolosirea centurii de siguranță. Cuantumul amenzilor se ridică la peste 56.000 de lei.v v vr Cuplați-vă centura de siguranță, indiferent de drum și asi-gurați-vă și că toți pasagerii o poartă!r Centura de siguranță trebuie să fie bine așezată, cu linia verticală cât mai jos posibil, pe șolduri și nu pe abdomen, iar cea diagonală trecută peste piept și traversând umerii.r Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 cen-timetri trebuie să poarte centuri de siguranță adaptate greutății și dimensiunii lor, iar cei cu vârsta sub trei ani se transportă numai în dispozitive de reținere omologate.