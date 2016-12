Flagrant la Constanţa / Trei tineri, prinşi în timp ce ridicau un colet plin de cannabis

Flagrant la Constanța / Trei tineri, prinși în timp ce ridicau un colet plin de cannabis

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Constanța și cei din cadrul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au destructurat un grup infracțional organizat, din orașul Năvodari, specializat în trafic de droguri de risc./ Trei persoane au fost arestate preventiv.La data de 16 noiembrie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța și cei ai Direcției Operațiuni Speciale- Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.- S.T. Constanța, au depistat în flagrant delict trei tineri, cu vârste între 20 și 21 de ani, din orașul Năvodari, în timp ce ridicau un colet, de la șoferul autovehiculului aparținând unei firme de transport.Polițiștii au stabilit că tinerii au primit coletul din Spania, acesta conținând 308 grame de muguri de canabis. Cei în cauză, din luna august 2016, ar fi achiziționat droguri de risc (cannabis) din Spania, pe care ulterior le-ar fi comercializat către consumatori din municipiul Constanța și orașul Năvodari.Persoanele în cauză au fost reținute, iar la data de 17 noiembrie a.c., au fost prezentate instanței de judecată, care a dispus măsura arestului preventiv, pentru 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc. Aceștia au fost încarcerați în Centru de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.