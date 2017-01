Flagrant DNA în Spitalul Judeţean Constanţa. Şeful Clinicii de Chirurgie Vasculară, dr. Marius Militaru, şi alţi doi medici, reţinuţi pentru luare de mită

8

DA SI NU

daca nu le convin salariile de la stat sunt liberi sa lucreze in privat sau sa plece in afara. in privat pot sa ceara cat considera ei ca face munca lor. daca cineva le da acesti bani, foarte bine pentru ei. dar atat timp cat lucrezi la Stat inseamna ca trebuie sa respecti acest contract. Mai rau e ca nenorocitii de medici au cabinete particulare iar cand e vorba de operatie sau ceva mai complicat o fac in spital, pe costul spitalului/statului si au pretentia sa li se dea spaga. trebuie sa se termine odata cu amestecatura asta de privat/public. ori lucrezi la stat ori la privat. bravo denutatorului!

Răspuns la: Nu ne trebuiesc medicii

Adăugat de : Remus, 16 decembrie 2014

La un salariu decent, pe masura importantei meseriei,nici un medic normal la cap nu s-ar complica sa se coboare la a lua bani de la pacienti. Nu sunt...