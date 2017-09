FIŢI CU OCHII ÎN PATRU! "Fetiţa", un nou tip de escrocherie periculoasă

FIȚI CU OCHII ÎN PATRU! "Fetița", un nou tip de escrocherie periculoasă

Ştire online publicată Marţi, 05 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O nouă metodă de înșelătorie a fost dezvăluită de un bărbat care era cât pe ce să fie victima unei escrocherii de necrezut. Bărbatul a povestit că o fetiță de aproximativ 12-14 ani, cu hainele rupte și cu vânătăi pe mâini, s-a apropiat de mașina lui. Aproape plângând, fetița l-a rugat să o ducă acasă cu mașina, transmite realitatea.net.„După serviciu am intrat într-un magazin. Ies și mă urc în mașină. În acest timp, a alergat la mine o fetiță, de aproximativ 12-14 ani. Hainele erau rupte, avea vânătăi pe mâini. Abia de se ținea să nu plângă. M-a rugat frumos să o duc până acasă. Însă am observat că ceva mai departe era o mașină ciudată și cu ferestre complet fumurii. De asemenea, am observat că fata se tot uita straniu, periodic, la ea. De aceea, eu i-am spus că nu o voi duce nicăieri, dar voi chema un taxi. Dintr-o dată, ea s-a întors brusc și a fugit. Chiar în acea mașină dubioasă. Acum am înțeles totul. Sensul acestei escrocherii constă în următoarele: în mașina ta urcă o fată străină, necunoscută. Apoi din acea mașină ciudată apare „tatăl” ei și vă acuză de pedofilie! Încercați apoi să demonstrați că sunteți nevinovat. Îmi este groază să mă gândesc la ce se putea întâmpla, dacă nu observam la timp acea mașină” a povestit un bărbat pentru Realitatea TV.Acesta a adăugat că a blocat drumul acelei mașini la ieșirea din parcare, dar că a fost nevoit să plece după ce din ea a ieșit un bărbat solid care a început să îl înjure.„Apoi eu am blocat drumul acelei mașini la ieșirea din parcare. Din ea a ieșit o namilă de om și a început să strige cu un limbaj foarte vulgar. M-am îndepartat de pericol și am plecat”.Escrocheria are mai multe variante, inclusiv una în care oamenii sunt făcuți să descuie ușa locuinței și fetița intră înăuntru.În cazul în care copilul se rătăcește, nu găsește casa ori se află în alte circumstanțe periculoase, cel mai potrivit lucru pe care poate să îl facă un adult este să anunțe oamenii legii, scrie unica.md