Firmele de asigurări refuză să se deplaseze către şoferii implicaţi în accidente

Legea, făcută pentru a fi încălcată

Firmele de asigurări refuză să se deplaseze către șoferii implicați în accidente

În România, o „minune“ nu rezistă mult timp. După ce Asociația Societăților de Service Auto Independente anunța, la începutul acestui an, că în cazul unui accident, asigurătorul este obligat să se deplaseze în locul precizat de păgubit, pentru constatarea daunei, se pare că realitatea contrazice legea.Asigurătorii susțin că șoferul unui autoturism care are o asigurare RCA, are obligația de a se deplasa la sediul firmei de asigurare, în cazul unui accident. Asta, deși OUG privind RCA, publicată în Monitorul Oficial în data de 8 decembrie 2016, prevede o serie de obligații ale asigurătorului în caz de accident, potrivit ASSAI.Mai precis, OUG-ul prevede că asigurătorul este obligat să se deplaseze în locul precizat de către păgubit, pentru constatarea daunei, indiferent de dimensiunea avariei autovehiculului, inclusiv pentru accidente minore. Asigurătorul este obligat să efectueze constatarea daunei în locul indicat de către păgubit, în termen de cinci zile lucrătoare de la notificarea primită de către păgubit.Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România afirmă că nu există niciun element de noutate cu privire la această procedură. UNSAR arată că reglementările articolului 16 din norma RCA 39 39/2016 nu prevăd în mod expres ca asigurătorul să se deplaseze în locul precizat de păgubit, în cazul unui accident rutier. În opinia UNSAR, cea mai bună soluție este ca păgubitul și asigurătorul să cadă de comun acord asupra constatării.„Uzual, în cazurile de daune majore, când autovehiculul este nedeplasabil, constatarea se efectuează în locul în care este staționat, iar pentru toate celelalte cazuri, șoferul se deplasează la sediul asigurătorului. În acest moment, există o serie de instrumente atât informatice, cât și procedurale care facilitează constatarea la sediul asigurătorului. Din punctul de vedere al industriei de asigurări, soluția optimă este ca păgubitul și asigurătorul să stabilească împreună locul de efectuare a constatării, pentru a asigura acestui proces o bună operativitate și reducerea timpului de constatare”, precizează Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.Potrivit Asociației Societăților de Service Auto Independente, asigurătorul este obligat să efectueze constatarea daunei în locul indicat de către păgubit, în termen de cinci zile lucrătoare de la notificarea primită de către păgubit. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România nu este de aceeași părere, susținând că interpretarea ASSAI poate crește costurile firmelor de asigurare.„Interpretarea conform căreia constatarea se face în locul stabilit de păgubit, în cazul în care acesta se află într-o zonă greu accesibilă, iar mașina avariată este deplasabilă, va avea efecte negative atât la nivel de operativitate, cât și la nivel de costuri pentru asigurători, fapt ce poate afecta predictibilitatea primelor”, mai precizează UNSAR.