Firma unui pesedist schimbă balamalele şi becurile în Primăria Constanţa pentru trei miliarde de lei vechi

Firma unui pesedist schimbă balamalele și becurile în Primăria Constanța pentru trei miliarde de lei vechi

Primăria Constanța nu se dezminte, dar mai ales, nu se poate dezice de clientela politică nici măcar în vremuri de criză, când în „panarama” asta de țară și oraș lumea o duce atât de greu. Primarul mult iubit a încheiat anul trecut cu un mic cadou, făcut firmei unui coleg de partid pesedist, să aibă și el de sărbători. Valoarea contractului nu sparge gura lumii, ținând cont că în buzunarele respectivului municipalitatea a pompat, pe parcursul întregului an trecut, peste 25 de miliarde de lei vechi. SC Herarconi, abonată la bani publici Astfel, potrivit anunțului de atribuire 100727/2.02.2010, publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), Primăria Constanța dă publicității câștigătorul licitației privind întreținerea în stare de funcționare a instalațiilor interioare aparținând municipalității. Contractul cu pricina a fost atribuit, pe 22 decembrie 2009, firmei Herarconi SRL, o societate adânc înrădăcinată în afacerile cu bani publici. SC Herarconi SRL îl are ca acționar pe Ion Jitaru, un pesedist cu vechime în partid, care a candidat, în 2004, pe listele PSD la alegerile locale pentru Consiliul Județean. Contractul de față, în valoare de 240.669 lei, fără TVA (aproape 3 miliarde de lei vechi, cu TVA), are drept obiect întreținerea în stare de funcționare a instalațiilor interioare, precum și întreținerea tâmplăriei și a mobilierului din sediile aparținând Primăriei Constanța și din cluburile de pensionari. Suma, care ajunge aproape la trei miliarde de lei vechi, reprezintă doar mâna de lucru, deoarece, potrivit caietului de sarcini, „materialele puse în operă cu ocazia remedierilor instalațiilor, tâmplăriei și mobilierului vor fi puse la dispoziție de beneficiar, pe bază de proces verbal de predare-primire”. Serviciul de întreținere în stare de funcționare se realizează pentru instalații sanitare, instalații electrice și aparatură electrocasnică (filtre de cafea, uscătoare de mâini), instalații termice, elemente de tâmplărie lemn (uși, ferestre) și mobilier existente în sediile beneficiarului, cât și manipulări de mobilier de câte ori este nevoie. În caietul de sarcini se precizează că serviciul de întreținere a instalațiilor interioare constă în înlocuirea garniturilor la lavoare, schimbarea robinetelor și a flotoarelor din rezervoarele de WC, aerisirea caloriferelor și lipirea fisurilor în coloană. De asemenea, în cazul instalațiilor electrice, firma câștigătoare va trebui să înlocuiască prizele și starterele stricate, becurile și siguranțele arse și să remedieze eventualele defecțiuni. La capitolul întreținerea elementelor de tâmplărie, meseriașii vor trebui să înlocuiască balamalele și clanțele stricate și să mute mobila de colo - colo, după cum comandă beneficiarul. Pentru realizarea acestor servicii, firma câștigătoare va avea nevoie doar de trei muncitori în domeniul serviciilor care fac obiectul acestei achiziții, care să facă lucrările enumerate mai sus. Pentru asta, Primăria Constanța va plăti firmei câștigătoare aproape trei miliarde de lei vechi pentru un contract pe trei ani. Face curățenie în primărie pentru 24 de miliarde Cum spuneam și mai sus, contractul de față pare un simplu cadou de sărbători făcut de edil unui vechi coleg de partid, dacă ținem seama de ce tunuri a dat firma respectivă din bani publici, numai în decursul anului trecut. Spre exemplu, SC Herarconi a primit din partea Primăriei Constanța un contract de 2.065.909 lei, fără TVA (peste 24 miliarde de lei vechi) pentru a face curățenie în sediile administrației locale și în cluburile de pensionari. Și ca și cum nu ar fi fost su-ficient, firma a mai câștigat, tot de la primărie, tot anul trecut, un contract în valoare de 110.148 lei, fără TVA, pentru vopsirea bordurilor din Constanța și Mamaia. SC Herarconi a mai câștigat anul trecut și un contract din partea Consiliului Județean Constanța, în valoare de 1.536.000 lei fără TVA (aproape 18 miliarde de lei vechi), pentru a face curățenie în sediile CJC.