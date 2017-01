Firma care îi dă puii lui Mazăre hrăneşte şi marina militară

Scorniceștiul scoate armata din foame

Firma care îi dă puii lui Mazăre hrănește și marina militară

Celebrei firme din Scornicești, care furnizează an de an carne de pui Primăriei Constanța, îi priește din plin aerul de mare. După sute de miliarde de lei vechi făcute pe spinarea municipalității, în contul puilor pentru pensionarii amărâți, SC Matra SRL s-a lansat cu succes și în afacerile cu armata, mai exact cu marina militară. De la începutul anului și până în prezent, societatea respectivă a semnat cu Forțele Navale mai multe contracte pentru furnizare de alimente, valoarea totală depășind zece miliarde de lei vechi, cu tot cu TVA. Produsele achiziționate de Ministerul Apărării Naționale - UM 02022 Constanța vor fi livrate mai multor unități subordonate: UM 02132 Constanța - port dana 0; UM 02146 Mangalia; UM 02145 Constanța (inclusiv 02020); UM 02043 Brăila; UM 02044 Tulcea. Astfel, potrivit site-ului de licitații publice, Forțele Navale au cumpărat de la SC Matra SRL, cu sediul în Scornicești, carne de porc refrigerată în valoare de 306.570 lei fără TVA (peste 3,5 miliarde lei vechi). Aceeași societate a mai primit un contract, dar pentru carne de vită, pentru care MApN a plătit 187.912 lei fără TVA. La micul dejun, militarii din Forțele Navale vor mânca pastramă de porc afumată, piept de pui afumat, mușchi file de porc afumat (să mai zică cineva că-i criză), furnizate de aceeași firmă pentru 52.615 lei, fără TVA. De asemenea, cașcavalul, în cantitate de 6.775 kg, valorând 83.197 lei, și untul proaspăt, de 66.302 lei, fără TVA, vor fi livrate armatei de aceeași firmă din Scornicești. Contractele cu SC Matra nu se opresc însă aici. Firma respectivă a mai semnat contracte pentru furnizare de cârnați de porc - crenvurști, de 4.287 lei, brânză de oaie și vacă în valoare de 23.684 lei și zahăr de 30.436 lei, toate prețurile fiind fără TVA. Ajungând la punctul forte al firmei, de pe urma cărora a scos zeci, dacă nu sute de miliarde de lei vechi de la Primăria Constanța, societatea din Scornicești va livra și armatei române carne de pui. Deși a concurat cu alte opt firme, SC Matra a câștigat licitația, urmând să încaseze pentru pui de găina grill congelat, cantitate 8.100 kg, piept de pui congelat, cantitate 1.500 kg, pulpe de pui congelate, cantitate 1.775 kg, suma de 70.260 lei, fără TVA, cu 13.000 de lei mai puțin decât prețul de plecare. Și cum o friptură bună merge și cu ceva băutură, aceeași societate din Scornicești va livra și 33.800 litri de băuturi răcoritoare, pentru suma de 60.164 lei. Printr-un simplu calcul matematic, observăm că Forțele Navale au băgat în buzunarele acestei firme aproape 10 miliarde de lei vechi. Deloc puțin dacă ținem cont de situația financiară a ministerului. SC Matra este o societate care își are sediul în comuna Scornicești, administrată de pesedistul Lucian Petrache. Firma și-a făcut un renume la malul mării după ce, în fiecare an, primește contracte generoase din partea administrației Mazăre pentru a livra pui și alte produse alimentare pensio-narilor constănțeni.