Financial Times prezintă scandalul duty-free din România în contextul criticilor UE pentru corupţie

Financial Times prezintă scandalul duty-free din România în contextul criticilor UE pentru corupție

Ştire online publicată Marţi, 06 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Financial Times aduce în discuție, într-un articol publicat vineri în ediția online, procesul intentat statului român la Washington de compania britanică EDF, în care este implicat fostul premier Adrian Năstase, afirmând că este un caz ilustrativ pentru corupția politică și juridică din România. O companie britanică dă în judecată statul român pentru un caz de corupție la nivel înalt care i-a cauzat un prejudiciu de 100 de milioane de dolari și în care este implicat un fost prim-ministru, își începe Financial Times relatarea. Cotidianul precizează că este vorba despre niște contracte de concesiune în regim de duty-free pentru aeroportul Henri Coandă și linia aeriană TAROM și menționează existența unei casete audio în care firmei i s-ar cere mită în valoare de 2,5 milioane de dolari. Cazul, care ar urma să fie audiat în acest an la tribunalul internațional de la Washington, va fi una dintre rarele ocazii de a scoate în evidență lumea uneori obscură a contractelor din sectorul public al României și a instituțiilor juridice, comentează Financial Times. Cazul, continuă cotidianul britanic, intervine într-un moment în care România, care s-a alăturat Uniunii Europene anul trecut, se confruntă cu critici aspre din partea Bruxelles-ului în legătură cu modul în care luptă împotriva corupției și implementează reforma în justiție. La fel ca vecina sa Bulgaria, care, în plus, este acuzată de performanțe slabe și în lupta împotriva crime organizate, România ar putea pierde ajutorul european, dacă nu trece la acțiune efectivă, scrie Financial Times. Cotidianul britanic o citează în continuare pe Monica Macovei, fostul ministru al justiției din perioada 2005-2007, care declară că, „așa cum a ilustrat-o acest caz, dar și altele, corupția la nivel politic înalt este încă prezentă în România, iar procurorii anticorupție sunt sub o presiune puternică din partea actualei clase politice”.